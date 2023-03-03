Учора чули вибухи: майже половина Севастополя залишилася без електроенергії

За словами представника окупаційної адміністрації Севастополя Євгена Горлова, проводяться роботи над відновленням подавання напруги та з'ясовуються причини. Увечері 2 березня, за даними журналістів, у місті було чути вибух, схожий на артилерійський.

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Увечері у п'ятницю, 3 березня, майже половина будинків Севастополя залишилися без світла. Про це повідомив проєкт "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" з посиланням на заяву заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгена Горлова.

Російський чиновник розповів про "стрибок напруги" у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго", згадав про те, що проводяться роботи над відновленням подавання напруги та з'ясовуються причини того, що сталося.

Напередодні увечері, 2 березня, у центрі окупованого Севастополя чули вибух, схожий на артилерійський, повідомив кореспондент "Радіо Свобода". При цьому не було видно ракети, що летить, або чогось незвичайного в небі.

[ + – ] Карта Севастополя

Минулого місяця протягом кількох днів тут також лунали вибухи. Місцеві мешканці також чули звуки стрілянини. За інформацією соцмереж, звуки автоматних черг лунали в Ленінському районі.

Нагадаємо, що Україна змінить стратегію деокупації Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підхід до вирішення питання слід змінювати з урахуванням поточних подій. У наявній версії документа йдеться про деокупацію півострова політико-дипломатичним шляхом.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець Петербурга у спеціальному гідрокостюмі спробував припливти з Криму в Одесу. Після двох діб плавання його затримали російські прикордонники, згодом суд засудив його до 6 років позбавлення волі. Російська Феміда вирішила, що чоловік мав намір приєднатися до ЗСУ й засудила його за держзраду.