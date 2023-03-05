Сотни единиц: в порту Гдыни показали масштабную передислокацию военной техники США (видео)

По данным Фонда безопасности Балтии, бронетехника не предназначена для Украины — она применялась в операции НАТО Atlantic Resolve и была передислоцирована в Соединенные Штаты в конце февраля текущего года.

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Из порта польского города Гдыня в США отправились сотни единиц военной техники. Соответствующее видео опубликовал Фонд безопасности Балтии 4 марта.

Сообщается, что 3-я бронетанковая бригадная боевой группы 1-й кавалерийской дивизии США была размещена в Польше в рамках операции Североатлантического Альянса Atlantic Resolve.

28 февраля военная техника была подготовлена для передислокации в Соединенные Штаты Америки.

Операция Atlantic Resolve

Согласно Википедии, операция Atlantic Resolve относится к военным действиям НАТО в ответ на действия России в Украине, в основном на войну на Донбассе. Она финансировалась в рамках Европейской инициативы по сдерживанию. После вторжения России в Украину в 2014 году США и Великобритания предприняли ряд срочных шагов по укреплению потенциала сдерживания на восточном фланге НАТО, включая усиление воздушного, наземного и военно-морского присутствия в регионе, а также активизацию ранее запланированных учений.

США описали эти действия как принятие мер по укреплению военных планов и оборонного потенциала НАТО и поддержание постоянного присутствия в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, 2 марта сообщалось о начале ежегодных учений стран НАТО Allied Spirit 23 в Германии, в которых примут участие украинские бойцы из состава литовско-польско-украинской имени Великого гетмана Константина Острогского.

Ранее, 28 февраля, в Исландию прибыл самолет "судного дня" США E-6B Mercury. В командовании объяснили, что ВС США нередко проводит учения в Арктике с союзниками страны.

Также 28 февраля агентство Reuters сообщало о планах по увеличению производства систем HIMARS в штате Арканзас. Отмечалось, что спрос на РСЗО вырос после успешного их применения украинскими военными.