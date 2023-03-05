Сотні одиниць: у порту Гдині показали масштабну передислокацію військової техніки США (відео)

За даними Фонду безпеки Балтії, бронетехніка не призначена для України — вона застосовувалася в операції НАТО Atlantic Resolve і передислокована до Сполучених Штатів наприкінці лютого поточного року.

Related video

З порту польського міста Гдиня до США вирушили сотні одиниць військової техніки. Відповідне відео опублікував Фонд Безпеки Балтії 4 березня.

Повідомляється, що 3-а британна бронетанкова бойова група 1-ї кавалерійської дивізії США була розміщена в Польщі в межах операції Північноатлантичного Альянсу Atlantic Resolve.

28 лютого військову техніку було підготовлено для передислокації до Сполучених Штатів Америки.

Операція Atlantic Resolve

Згідно з Вікіпедією, операція Atlantic Resolve відноситься до військових дій НАТО у відповідь на дії Росії в Україні, в основному на війну на Донбасі. Вона фінансувалася в межах Європейської ініціативи зі стримування. Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році США та Великобританія здійснили низку термінових кроків щодо зміцнення потенціалу стримування на східному фланзі НАТО, включаючи посилення повітряної, наземної та військово-морської присутності в регіоні, а також активізацію раніше запланованих навчань.

США описали ці дії як вжиття заходів щодо зміцнення військових планів та оборонного потенціалу НАТО та підтримки постійної присутності в Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося про початок щорічних навчань країн НАТО Allied Spirit 23 у Німеччині, у яких візьмуть участь українські бійці зі складу литовсько-польсько-українського імені Великого гетьмана Костянтина Острогського.

Раніше, 28 лютого,до Ісландії прибув літак судного дня США E-6B Mercury. У командуванні пояснили, що ЗС США нерідко проводить навчання в Арктиці із союзниками країни.

Також 28 лютого агентство Reuters повідомляло про плани щодо збільшення виробництва систем HIMARS у штаті Арканзас. Зазначалося, що попит на РСЗВ зріс після успішного їхнього застосування українськими військовими.