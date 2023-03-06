"Больше не нужна": Резников не исключает отмены срочной службы в Украине

По словам Министра обороны, после войны в стране культура военной профессии обязана стать трендом, а каждый молодой человек должен проходить специальные курсы подготовки.

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Украина должна приготовить изменения в правовом плане и культуре поведения нации после победы, потому что физически Россия продолжит находиться рядом. Об этом в интервью LIGA.net 6 марта сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, сейчас военные кафедры в образовательных учреждениях Украины нужно усиливать, чтобы в дальнейшем иметь возможность создать армию резервистов.

"Я убежден, что нам нужно готовиться к изменению в правовом плане и в культуре поведения нашей нации после победы. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не полетит в космос. Даже со всеми произведениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог не повторения такого вторжения – это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом живет Швейцария", — сказал он.

Министр обороны добавил, что культура военной профессии должна стать трендом в Украине, вроде как это в Израиле.

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженные работы. – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием", — сказал Резников.

Министр обороны также подчеркнул, что в Украине нужно завершить реформу, и чтобы население имело право на владение зарегистрированным огнестрельным оружием с прохождением проверок у врачей и правоохранительных органов.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", — сказал министр.

Мобилизационный план, объявленный в начале военного положения в Украине, еще не завершен, сообщил 6 марта министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в Генштабе точно знают нужное количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, танкистов и снайперов.

Отметим, что в России оппозиционные медиа высчитали количество мобилизованных благодаря заключенным бракам. И это не 300 тысяч, о которых сообщали в Минобороны РФ.