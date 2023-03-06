"Більше не потрібна": Резніков не виключає скасування строкової служби в Україні

За словами міністра оборони, після війни в країні культура військової професії має стати трендом, а кожна молода людина має проходити спеціальні курси підготовки.

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Україна має приготувати зміни в правовому плані та в культурі поведінки нації після перемоги, бо фізично Росія продовжить перебувати поруч. Про це в інтерв'ю LIGA.net 6 березня сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

На його думку, зараз військові кафедри у освітніх закладах України треба посилювати, щоб надалі мати змогу створити армію резервістів.

"Я переконаний, що нам треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки нашої нації після перемоги. На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", — сказав він.

Міністр оборони додав, що культура військової професії має стати трендом в Україні, на кшталт як це є в Ізраїлі.

"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Ходити в тир – ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю", — сказав Резніков.

Міністр оборони також наголосив, що в Україні потрібно завершити реформу, і щоб населення мало право на володіння зареєстрованою вогнепальною зброєю з проходженням перевірок у лікарів та правоохоронних органах.

"Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", — сказав міністр.

Мобілізаційний план, оголошений на початку воєнного стану в Україні, ще не завершено, повідомив 6 березня міністр оборони Олексій Рєзніков. Він зазначив, що в Генштабі точно знають потрібну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, танкістів та снайперів.

Зазначимо, у Росії опозиційні медіа вирахували кількість мобілізованих завдяки укладеним шлюбам. І це — не 300 тисяч, про які повідомляли у Міноборони РФ.