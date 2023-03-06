Бойцы "Эдельвейса" проверили работу дронов над российскими окопами (видео)

Солдаты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожают российских захватчиков с помощью беспилотников.

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Прицельная работа украинских бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" попала на видео. В этот раз была уничтожена живая сила на позициях оккупантов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск в понедельник, 6 марта.

При просмотре можно увидеть применение гранат. Пехота и боекомплект российских подразделений успешно уничтожались. Результат работы еще раз доказал, насколько важна деятельность бригады в вопросе ликвидации вражеских войск.

Высшее командование также оценило эффективность тактику "Эдельвейса". Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, во время посещения Бахмута, наградил бойцов 10-й ОГШБр.

Военное соединение базируется в городе Коломыя. Бригада была сформирована в Белой Церкви 1 октября 2015 года. Ее подразделения успешно зарекомендовали себя в боях против российских захватчиков на разных участках фронта. Основным предназначением бригады является ведение боевых действий в горно-лесистой местности. Указом президента Владимира Зеленского от 14 февраля 2023 года бригаде присвоено почетное наименование "Эдельвейс".

Украинские защитники и дальше нуждаются в большом количестве беспилотников. Значительная часть этой техники обновится, а также расширится благодаря соответствующей помощи США. Украина получит модернизированные и уникальные дроны, поскольку именно эта техника, как считают военные, играет ключевое и основополагающее значение на современном поле боя. Эти технологии позволяют сохранить личный состав, что очень удачно в противостоянии с многочисленным врагом.

Фокус также сообщал, что дроны СБУ за одну ночь уничтожили 8 единиц техники оккупантов. В результате атаки ликвидированы танки и БМП. Спецназ устроил традиционную ночную охоту на российских захватчиков, решивших закрепиться на передовой. Они запустили дроны с тепловизорами и сильными боеприпасами, способными пробивать значительную броню. За одну ночь Центр "Альфа" поразил беспилотниками 5 танков, 2 боевые машины пехоты и один грузовик с боекомплектом.