Бійці "Едельвейсу" перевірили роботу дронів над російськими окопами (відео)

Солдати 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" знищують російських загарбників за допомогою безпілотників.

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Прицільна робота українських бійців 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" потрапила на відео. Цього разу було знищено живу силу на позиціях окупантів. Відео було опубліковано в Telegram-каналі Сухопутних війська у понеділок, 6 березня.

Під час перегляду можна побачити застосування гранат. Піхота та боєкомплект російських підрозділів успішно знищувалися. Результат роботи ще раз довів, наскільки важливою є діяльність бригади у питанні ліквідації ворожих військ.

Вище командування також оцінило ефективність тактики "Едельвейсу". Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, під час відвідування Бахмуту нагородив бійців 10-ої ОГШБр.

Військове з'єднання базується у місті Коломия. Бригаду сформували у Білій Церкві 1 жовтня 2015 року. Її підрозділи успішно зарекомендувала себе в боях проти російських загарбників на різних ділянках фронту. Основним призначенням бригади є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. Указом президента Володимира Зеленського від 14 лютого 2023 року бригаді присвоєне почесне найменування "Едельвейс".

Українські захисники й надалі потребують великої кількості безпілотників. Значна частина цієї техніки оновиться, а також розшириться завдяки відповідній допомозі зі США. Україна отримає модернізовані та унікальні дрони, оскільки саме ця техніка, як вважають військові, відіграє ключове та основне значення на сучасному полі бою. Ці технології дозволяють зберегти особовий склад, що є дуже вдалим у протистоянні з численним ворогом.

Фокус також повідомляв, що дрони СБУ за одну ніч знищили 8 одиниць техніки окупантів. Внаслідок атаки ліквідовані танки та БМП. Спецназ влаштував традиційне нічне полювання на російських загарбників, які вирішили закріпитися на передовій. Вони запустили дрони з тепловізорами та потужними боєприпасами, здатними пробивати значну броню. За одну ніч Центр "Альфа" уразив безпілотниками 5 танків, 2 бойові машини піхоти й одну вантажівку з боєкомплектом.