Экс-командующий ЦСО планировал захватить власть в Очакове, — СМИ

По данным журналистов, подозреваемым в попытке захвата власти и работе на спецслужбы РФ оказался бывший командующий 73 морским центром спецопераций Эдуард Шевченко, с 2014 года воевавший на Донбассе.

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В результате масштабной спецоперации СБУ в Очакове задержан агент ГУ Генштаба ВС РФ (ГРУ), собиравший разведданные для захвата города. В СБУ официально не назвали имя подозреваемого. Задержанным российским агентом в Очакове оказался советник мэра, бывший командующий 73 морским центром спецопераций Эдуард Шевченко, сообщает "Бабель".

"Шевченко прошел бои за Славянск, Краматорск, Лисичанск и Дебальцево. Он является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. Также имеет орден "За мужество", — говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что агент ГРУ собирал разведданные для захвата украинского города.

"По данным следствия, российская военная разведка отработала задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "избрать должность" в случае захвата южного региона. Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению вражеских планов", — сообщили в СБУ.

Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора.

Что известно об Эдуарде Шевченко:

Эдуард Шевченко родился 19 апреля 1977 г. на Камчатке, в РФ в семье военного. Срочную военную службу проходил во Владивостоке, Россия.

В 2000 г. окончил обучение в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе и в звании лейтенанта начал службу в морской пехоте Украины.

В 2014 году занимал должность командира отряда 73-го морского центра специальных операций и с начала июня 2014 г. находился в зоне боевых действий на востоке Украины. Участвовал в освобождении Славянска, боях за Торецк, Краматорск, Северск и Ямполь.

18 июня 2014 г. состоялась первая известная операция Эдуарда Шевченко, во время которой 10 "морских котиков", которыми он командовал, взяли блокпост в поселке Ямполь Донецкой области, который охраняли более 100 бойцов "ДНР". Оккупанты разбежались в разные стороны во время штурма, считая, что их атакует огромная группировка.

5 июля 2014 г. подразделение, которым руководил Шевченко, первым вошло в Славянск Донецкой области, перерезало коммуникации, устроило диверсии и взяло контроль над основными опорными пунктами.

21 июля 2014 г. Шевченко, лично переодевшись в гражданское, зашел в оккупированный Торецкий, чтобы оценить обстановку, а дальше его отряд из 33 бойцов окольными путями зашел в город и поднял украинские флаги над административными зданиями. После этого началось сражение, которое длилось почти 8 часов. 33 украинских воина противостояли 200 боевикам, 2 танкам и БМП. В этом бою группа Шевченко не потеряла ни одного бойца, только трое получили ранения.

Затем Эдуард Шевченко воевал под Углегорском, Дебальцево и Редкодубом, где его группа фактически "вытаскивала" из окружения личный состав 25-го батальона "Киевская Русь".

В марте 2016 г. Эдуард Шевченко был назначен на должность начальника 73-го морского центра специальных операций, который дислоцировался в Очакове Николаевской области. Но через год комиссия признала его ограниченно пригодным к военной службе из-за постравматического синдрома. Военный подал в суд, выиграл его и впоследствии возобновился на службе.

Сотрудники СБУ ликвидировали сеть подпольных казино, работавших во время оккупации Херсона на администрацию коллаборанта Владимира Сальдо. Мощная преступная организация действовала в Киеве, Житомире и Херсоне.

Также 6 марта в пресс-службе СБУ сообщили о задержании бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", воевавшего против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года.