Екскомандувач ЦСО планував захопити владу в Очакові, — ЗМІ

За даними журналістів, підозрюваним у спробі захоплення влади та роботі на спецслужби РФ виявився колишній командувач 73 морського центру спецоперацій Едуард Шевченко, який з 2014 року воював на Донбасі.

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В результаті масштабної спецоперації СБУ в Очакові затримано агента ГУ Генштабу ЗС РФ (ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення міста. В СБУ офіційно не назвали ім'я підозрюваного. Затриманим російським агентом в Очакові виявився радник мера, колишній командувач 73 морського центру спецоперацій Едуард Шевченко, повідомляє "Бабель".

"Шевченко пройшов бої за Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве. Він є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. Також має орден "За мужність", — йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що агент ГРУ збирав розвіддані для захоплення українського міста.

"За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів", — повідомили в СБУ.

Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

Що відомо про Едуарда Шевченка:

Едуард Шевченко народився 19 квітня 1977 р. на Камчатці, в РФ у родині військового. Строкову військову службу проходив у Владивостоці, Росія.

У 2000 р. закінчив навчання у Чорноморському вищому військово-морському училищі ім. Нахімова у Севастополі та у званні лейтенанта розпочав службу у морській піхоті України.

У 2014 році обіймав посаду командира загону 73-го морського центру спеціальних операцій і від початку червня 2014 р. перебував у зоні бойових дій на сході України. Брав участь у звільненні Слов'янська, боях за Торецьк, Краматорськ, Сіверськ та Ямпіль.

18 червня 2014 р. відбулася перша відома операція Едуарда Шевченка, під час якої 10 "морських котиків", якими він командував, взяли блокпост у селищі Ямпіль Донецької області, який охороняли понад 100 бійців "ДНР". Окупанти розбіглися в різні боки під час штурму, бо вважали, що їх атакує величезне угруповання.

5 липня 2014 р. підрозділ, яким керував Шевченко, першим зайшов у Слов'янськ Донецької області, перерізав комунікації, влаштував диверсії та взяв контроль над основними опорними пунктами.

21 липня 2014 р. Шевченко, особисто перевдягнувшись в цивільне, зайшов до окупованого Торецька, щоб оцінити обстановку, а далі його загін з 33 бійців обхідними шляхами зайшов у місто і підняв українські прапори над адміністративними будівлями. Після цього почався бій, який тривав майже 8 годин. 33 українські воїни протистояли 200 бойовикам, 2 танкам і БМП. У цьому бою група Шевченка не втратила жодного бійця, лише троє отримали поранення.

Потім Едуард Шевченко воював під Вуглегірськом, Дебальцевим та Рідкодубом, де його група фактично "витягала" з оточення особовий склад 25-го батальйону "Київська Русь".

У березні 2016 р. Едуарда Шевченка було призначено на посаду начальника 73-го морського центру спеціальних операцій, який дислокувався в Очакові Миколаївської області. Але за рік комісія визнала його обмежено придатним до військової служби через постравматичний синдром. Військовий подав до суду, виграв його і згодом поновився на службі.

Співробітники СБУ ліквідували мережу підпільних казино, які працювали під час окупації Херсона на адміністрацію колаборанта Володимира Сальдо. Потужна злочинна організація діяла у Києві, Житомирі та Херсоні.

Також 6 березня у пресслужбі СБУ повідомили про затримання колишнього бойовика озброєного угруповання "Спарта", який воював проти України у лавах проросійських бойовиків "ДНР" з 2015 року.