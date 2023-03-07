План Китая не помог: в Кремле не видят предпосылок для завершения войны в Украине, — Песков

По словам пресс-секретаря Путина, Москва "продолжит добиваться своих целей". Он утверждает, что Вашингтон также не намерен прекращать боевые действия.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации в Украине в мирное русло пока нет. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам во вторник, 7 марта, передает агентство ТАСС.

"Продолжается специальная военная операция [полномасштабная война против Украины]. Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет", — в частности, прокомментировал он, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько "мирный план" Китая по урегулированию ситуации в Украине повлияет на ход так называемой "СВО".

Он отметил, что РФ с большим вниманием относится к мнению КНР по этому поводу. Тем не менее Москва будет добиваться "выполнения своих задач и достижения своих целей" с помощью дальнейшего проведения боевых действий, подчеркнул Песков.

Как утверждает спикер Кремля, Соединенные Штаты якобы также не намерены завершать войну. По его словам, американские власти делают все возможное для ее продолжения.

Песков напомнил, как Пекин обратил внимание на то, что мирные переговоры с Украиной якобы срываются из-за "невидимой руки". Спикер Кремля утверждает, что эта "невидимая рука" — Вашингтон.

Также Песков анонсировал личную встречу Владимира Путина с так называемым "губернатором Запорожской области" Евгением Балицким. По словам пресс-секретаря, она может произойти уже сегодня, 7 марта.

При этом Балицкий ранее рассказывал, что надеется обсудить с лидером Кремля вопрос о статусе добровольческих батальонов.

Напомним, мирные переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года. Фокус в своей статье тогда рассказывал, почему Киев перестал разговаривать с Москвой.

28 февраля этого года глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD заявила, что Путин не настроен на мирные переговоры с Украиной. Его цель — уничтожить страну.