План Китаю не допоміг: у Кремлі не бачать передумов для завершення війни в Україні, — Пєсков

За словами прессекретаря Путіна, Москва "продовжуватиме досягати своїх цілей". Він стверджує, що Вашингтон також не має наміру припиняти бойові дії.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло поки що немає. Про це прессекретар Володимира Путіна розповів журналістам у вівторок, 7 березня, повідомляє агентство ТАРС.

"Продовжується спеціальна військова операція [повномасштабна війна проти України]. Жодних передумов для переходу в якесь мирне русло в цій ситуації немає", — зокрема, прокоментував він, відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки "мирний план" Китаю з врегулювання ситуації в Україні вплине на перебіг так званої "СВО".

Він зазначив, що РФ з великою увагою ставиться до думки КНР щодо цього. Проте Москва добиватиметься "виконання своїх завдань і досягнення своїх цілей" за допомогою подальшого проведення бойових дій, наголосив Пєсков.

Як стверджує речник Кремля, Сполучені Штати нібито також не мають наміру завершувати війну. За його словами, американська влада робить все можливе для її продовження.

Пєсков нагадав, як Пекін звернув увагу на те, що мирні переговори з Україною нібито зриваються через "невидиму руку". Спікер Кремля стверджує, що ця "невидима рука" — Вашингтон.

Також Пєсков анонсував особисту зустріч Володимира Путіна з так званим "губернатором Запорізької області" Євгеном Балицьким. За словами речника, вона може відбутися вже сьогодні, 7 березня.

Водночас Балицький раніше розповідав, що сподівається обговорити з лідером Кремля питання статусу добровольчих батальйонів.

Нагадаємо, мирні переговори між Росією та Україною були припинені в травні 2022 року. Фокус у своїй статті тоді розповідав, чому Київ перестав розмовляти з Москвою.

28 лютого цього року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю телеканалу ARD заявила, що Путін не налаштований на мирні переговори з Україною. Його мета — знищити країну.