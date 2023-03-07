Десантники 25-й бригады уничтожили 5 российских танков в бою в Луганской области (видео)

Бойцы поразили 5 танков Т-80БВ при попытке оккупантов наступать со стороны Кременной.

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Украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили 5 российских танков. Об этом сообщает пресс-служба военных.

В ходе российского наступления десантники уничтожили 5 российских танков. OSINT-аналитик из Ukraine Weapons Tracker отмечает, что боевые действия велись на северо-востоке Червонопоповки в Луганской области.

На кадрах зафиксировано уничтожение российских танков Т-80БВ.

Добавим, Червонопоповка находится в Кременном районе Луганской области. Российские войска уже несколько недель пытаются идти в наступление в районе Кременной, однако никакого продвижения не зафиксировано.

[ + – ] Примерное место, где проходили бои в районе Червонопоповке

В 25-й бригаде отметили, что бой произошел 6 марта.

7 марта Генеральный штаб ВСУ отмечал, что на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских Сил обороны. Под артиллерийский обстрел попала Червоноповка, Диброва, Невское и ряд других в Луганской области. Попытки наступать были безуспешными.

Напомним, 6 марта бойцы ВСУ впервые уничтожили танк Т-72Б3 образца 2022 года.

4 марта дроны СБУ за ночь уничтожили 8 единиц техники ВС РФ. Горели танки и боевые машины пехоты