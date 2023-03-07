Десантники 25-ї бригади знищили 5 російських танків у бою на Луганщині (відео)
Бійці знищили 5 танків Т-80БВ під час спроби окупантів наступати з боку Кремінної.
Українські військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили 5 російських танків. Про це повідомляє пресслужба військових.
Під час російського наступу десантники знищили 5 російських танків. OSINT-аналітик із Ukraine Weapons Tracker зазначає, що бойові дії велися на північному сході Червонопопівки у Луганській області.
На кадрах зафіксовано знищення російських танків Т-80БВ.
Додамо, Червонопопівка знаходиться у Кремінному районі Луганської області. Російські війська вже декілька тижнів намагаються йти в наступ у районі Кремінної, проте жодного поступу не зафіксовано.
У 25-й бригаді зазначили, що бій відбувся 6 березня.
7 березня Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських Сил оборони. Під артилерійський обстріл потрапила Червонопівка, Діброва, Невське та низка інших у Луганській області. Спроби наступати були марними.
Нагадаємо, 6 березня бійці ЗСУ вперше знищили танк Т-72Б3 зразка 2022 року.
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