Десантники 25-ї бригади знищили 5 російських танків у бою на Луганщині (відео)

Бійці знищили 5 танків Т-80БВ під час спроби окупантів наступати з боку Кремінної.

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Українські військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили 5 російських танків. Про це повідомляє пресслужба військових.

Під час російського наступу десантники знищили 5 російських танків. OSINT-аналітик із Ukraine Weapons Tracker зазначає, що бойові дії велися на північному сході Червонопопівки у Луганській області.

На кадрах зафіксовано знищення російських танків Т-80БВ.

Додамо, Червонопопівка знаходиться у Кремінному районі Луганської області. Російські війська вже декілька тижнів намагаються йти в наступ у районі Кремінної, проте жодного поступу не зафіксовано.

[ + – ] Зразкове місце, де проходили бої в районі Червонопопівки.

У 25-й бригаді зазначили, що бій відбувся 6 березня.

7 березня Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських Сил оборони. Під артилерійський обстріл потрапила Червонопівка, Діброва, Невське та низка інших у Луганській області. Спроби наступати були марними.

Нагадаємо, 6 березня бійці ЗСУ вперше знищили танк Т-72Б3 зразка 2022 року.

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