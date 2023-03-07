"Азовцы и ультрас": боец Kraken рассказал, кого ГУР вооружило в Харькове накануне 24 февраля (видео)

По словам командира спецподразделения ГУР МО с позывным "Вито", вечером 23 февраля вооружение из тайников украинской разведки получили практически 500 человек.

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Офицеры Главного управления разведки в ночь на 24 февраля, за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ, выдали харьковским ветеранам-"азовцам", футбольным фанатам "ультрас" и добровольцам оружие. Об этом рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным "Вито" в интервью "УП".

"Добровольцам раздали пистолеты, автоматы "Калашникова", несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и ПТУРов (противотанковых управляемых ракет, — ред.)", — рассказал военный журналистам.

По его словам, перед полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину оружие из тайников ГУР получили до 500 человек. Однако уже 24 февраля количество добровольцев, желающих защищать город, возросло вдвое.

Через месяц этот контингент составил костяк нового спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken". У его основ стояли также экс-глава "Нацкорпуса" Харькова Константин Немичев и Сергей Величко — автор "вирусной" кричалки о российском президенте Владимире Путине. К слову, последний 24 февраля находился в СИЗО, но позже был амнистирован указом президента Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в начале марта спецподразделение Kraken показало, как уничтожило вышку наблюдения в Брянской области. Силы разведки с помощью дрона-камикадзе атаковали пункт наблюдения российских пограничников. В РФ утверждают, что это случилось перед "нападением" на Брянскую область 2 марта.

Фокус также писал о том, что 3 марта глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о решающей битве между Украиной и РФ. По его словам, Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. При этом решающая битва между странами произойдет уже этой весной.