"Азовці й ультрас": боєць Kraken розповів, кого ГУР озброїло в Харкові напередодні 24 лютого (відео)

За словами командира спецпідрозділу ГУР МО із позивним "Віто", увечері 23 лютого озброєння зі схованок української розвідки отримали майже 500 осіб.

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Офіцери Головного управління розвідки в ніч проти 24 лютого, за кілька годин до повномасштабного вторгнення РФ видали харківським ветеранам-"азовцям", футбольним фанатам "ультрас" і добровольцям зброю. Про це розповів командир спецпідрозділу Kraken із позивним "Віто" в інтерв'ю "УП".

"Добровольцям роздали пістолети, автомати Калашникова, кілька великокаліберних кулеметів, гранатометів і ПТУРів (протитанкових керованих ракет, — ред.)", — розповів військовий журналістам.

За його словами, перед повномасштабним вторгненням ЗС РФ в Україну зброю зі схованок ГУР отримали до 500 осіб. Проте вже 24 лютого кількість добровольців, які бажали захищати місто, зросла вдвічі.

Через місяць цей контингент становив кістяк нового спецпідрозділу ГУР МО України Kraken. Біля його основ стояли також ексглава "Нацкорпусу" Харкова Костянтин Немічев і Сергій Величко — автор "вірусної" кричалки про російського президента Володимира Путіна. До речі, останній 24 лютого був у СІЗО, але пізніше був амністований указом президента України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, на початку березня спецпідрозділ Kraken показав, як знищив вежу спостереження в Брянській області. Сили розвідки за допомогою дрона-камікадзе атакували пункт спостереження російських прикордонників. У РФ стверджують, що це сталося перед "нападом" на Брянську область 2 березня.

Фокус також писав про те, що 3 березня глава ГУР Кирило Буданов розповів про вирішальну битву між Україною та РФ. За його словами, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Водночас вирішальна битва між країнами відбудеться вже цієї весни.