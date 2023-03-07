Задел дорожный знак: у вертолета из кортежа Медведева оторвало хвост (фото)

У вертолета из кортежа Дмитрия Медведева оторвался хвост во время посадки, когда тот посещал Белоярскую АЭС. Обратно Медведев добирался на автомобиле, из-за чего образовалась огромная пробка.

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2 марта у вертолета Ми-8 из кортежа зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, оторвался хвостовой винт, во время посадки на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области, сообщает E1.RU.

По информации издания, во время визита чиновника на Белоярскую АЭС 2 марта вертолет при посадке задел дорожный знак в результате чего был оторван рулевой винт. Во время авиапроисшествия Медведева в вертолете не было.

После происшествия к вертолету сразу поспешила толпа сотрудников службы безопасности, однако представители Белоярской АЭС воздержались от комментариев по поводу инцидента.

"Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся. Все вопросы по этому поводу адресуйте военным", — ответил руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

[ + – ] Фото с места происшествия

Тем не менее, обратно зампред Совбеза ехал уже наземным транспортом, а незапланированное перекрытие трассы ради его автомобильного кортежа спровоцировало масштабные пробки. Для проезда чиновника перекрыли несколько трасс и расставили на дорогах полицейские патрули.

Судя по всему, решить вопрос с ремонтом оперативно не удалось, так как местные жители рассказали журналистам, что поврежденный Ми-8 еще в субботу 4 марта остался стоять перед четвертым блоком АЭС.

Ранее Фокус писал о том, что 4 марта Медведев резко высказался в ответ на новость о возможности постройки завода по производству танков Panther в Украине.

Напомним, что 11 февраля Медведев пригрозил Европе "исчезновением" после визита Зеленского в Брюссель.

Также мы рассказывали о теплом приеме Зеленского, во время его зарубежного визита 9 февраля на двухдневный саммит глав государств и правительств стран Европейского Союза.