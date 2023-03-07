Зачепив дорожній знак: у вертольота з кортежу Медведєва відірвало хвіст (фото)

Біля гелікоптера з кортежу Дмитра Медведєва відірвався хвіст під час посадки, коли той відвідував Білоярську АЕС. Назад Медведєв діставався автомобілем, через що утворилася величезний затор.

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2 березня у вертольота Мі-8 з кортежу заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, відірвався хвостовий гвинт, під час посадки на Білоярській атомній електростанції в Свердловській області, повідомляє E1.RU.

За інформацією видання, під час візиту чиновника на Білоярську АЕС 2 березня вертоліт при посадці зачепив дорожній знак, внаслідок чого було відірвано кермовий гвинт. Під час авіапригоди Медведєва у гелікоптері не було.

Після пригоди до гелікоптера одразу поспішив натовп співробітників служби безпеки, проте представники Білоярської АЕС утрималися від коментарів щодо інциденту.

"Чому ви вирішили, що це гелікоптер Медведєва? Це хто вам сказав? На ньому був не він. Я без поняття, хто на ньому приземлявся. Усі питання з цього приводу адресуйте військовим", — відповів керівник управління інформації та громадських зв'язків Білоярської АЕС Андрій Яшин.

[ + – ] Фото з місця події

Проте назад заступник голови Ради безпеки їхав уже наземним транспортом, а незаплановане перекриття траси заради його автомобільного кортежу спровокувало масштабні затори. Для проїзду чиновника перекрили кілька трас та розставили на дорогах поліцейські патрулі.

Зважаючи на все, вирішити питання з ремонтом оперативно не вдалося, оскільки місцеві жителі розповіли журналістам, що пошкоджений Мі-8 ще в суботу 4 березня залишився стояти перед четвертим блоком АЕС.

Раніше Фокус писав про те, що 4 березня Медведєв різко висловився у відповідь на новину про можливість будівництва заводу з виробництва танків Panther в Україні.

Нагадаємо, що 11 лютого Медведєв пригрозив Європі "зникненням" після візиту Зеленського до Брюсселя.

Також ми розповідали про теплий прийом Зеленського під час його закордонного візиту 9 лютого на дводенний саміт глав держав та урядів країн Європейського Союзу.