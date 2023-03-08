"России должно быть стыдно": в США отреагировали на видео с расстрелом украинского солдата

По словам Неда Прайса, это далеко не первое свидетельство зверств российских войск в Украине. Более того, он предположил, что зверства со стороны оккупантов продолжатся.

Related video

Государственному департаменту США известно о видео казни безоружного украинского солдата российскими солдатами. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет CNN.

"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления: "Слава Украине", — сказал Прайс.

Он отметил, что российские войска попирают основные правила войны, элементарную человечность.

"Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя", — отметил Прайс.

Также представитель Госдепа заявил, что это далеко не первое свидетельство зверств российских войск в Украине. Он также предположил, что это, к сожалению, будет не последний подобный случай.

Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью Вольфу Блитцеру из CNN заявил, что видео казни показывает отношение России к военнопленным.

"Для нас это война за нашу свободу, за демократию, за наши ценности. Для них это терроризм — такое отношение. И они выкладывают это видео", — сказал он.

По словам главы государства, у россиян нет ни законов войны, ни международного права, также для них не существует каких-либо конвенций.

Напомним, 6 марта, в сети опубликовали видео с расстрелом безоружного украинского защитника российскими оккупантами после фразы "Слава Украине".

6 марта стало известно о том, что хэштег Slava Ukraini, посвященный убитому оккупантами бойцу ВСУ, который стал еще одним символом героической борьбы украинцев, возглавил мировые тренды в соцсети Twitter.