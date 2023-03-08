"Росії має бути соромно": у США відреагували на відео із розстрілом українського солдата

За словами Неда Прайса, це не перше свідчення звірств російських військ в Україні. Більше того, він припустив, що звірства з боку окупантів продовжаться.

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Державному департаменту США відомо про відео страти беззбройного українського солдата російськими солдатами. Про це заявив офіційний представник відомства Нед Прайс, пише CNN.

"Страшна картина того, як цього беззбройного українця страчують після простої заяви: "Слава Україні", — сказав Прайс.

Він зазначив, що російські війська зневажають основні правила війни, елементарну людяність.

"Ми вважаємо, що Росії має бути соромно за себе", — зазначив Прайс.

Також представник Держдепу заявив, що це не перше свідчення звірств російських військ в Україні. Він також припустив, що це, на жаль, буде не останнім подібним випадком.

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Вольфу Блітцеру із CNN заявив, що відео страти показує ставлення Росії до військовополонених.

"Для нас це війна за нашу свободу, за демократію, за наші цінності. Для них це тероризм — таке ставлення. І вони викладають це відео", — сказав він.

За словами глави держави, росіяни не мають ані законів війни, ані міжнародного права, також для них не існує будь-яких конвенцій.

Нагадаємо, 6 березня, у мережі опублікували відео із розстрілом беззбройного українського захисника російськими окупантами після фрази "Слава Україні".

6 березня стало відомо про те, що хештег Slava Ukraini, присвячений убитому окупантами бійцю ЗСУ, який став ще одним символом героїчної боротьби українців, очолив світові тренди у соцмережі Twitter.