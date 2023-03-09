CNN раскрыл детали тайных переговоров Украины с РФ для вывода бойцов из "Азовстали"

Украинский нардеп Александр Ковалев воспользовался своими контактами в ФСБ, чтобы вести переговоры с высокопоставленными чиновниками РФ об эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". Он стал первым, кому удалось въехать в осажденный город и вести несколько раундов переговоров.

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В ходе обороны Мариуполя в апреле президент РФ Владимир Путин объявил осаду металлургического комбината "Азовсталь". Параллельно этому украинский депутат Александр Ковалев готовился к переговорам с российскими генералами в самом Мариуполе. Об этом сообщает CNN.

Нардеп Александр Ковалев от парламентской группы "Доверие" воевал в Афганистане и выступал посредником на ранних этапах переговоров с РФ. Со стороны оккупантов выступал генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, замкомандующий ГРУ. Оба они родились в Украине.

Владимир Алексеев с 2016 года под санкциями США за киберпреступления и вмешательство на выборах в США. Он также причастен к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании. Александр Зорин — посланник Путин в Сирии. Отыгрывал роль в переговорах между президентом Сирии Башара Асада и повстанцами.

Факт этих переговоров подтверждает, что командование в войне взял на себя лично Владимир Путин. Также он занимался решением ситуации с захватом Мариуполя. Это завершало создание сухопутного коридора между Крымом и РФ. При этом отмечается, что в течение многих лет Украиной "занимались" в ФСБ, а передача портфеля в ГРУ ознаменует сейсмический сдвиг отношения Путина к Федеральной службе безопасности.

Оборона Азовстали — переговоры Ковалева с генералами РФ

В издании отмечают, что украинский нардеп Александ Ковалев в 2014 году был обвинен в содействии разгона людей на Майдане "беркутовцами". Он заявил журналистам CNN, что это не правда и он наоборот помогал избегать кровопролитию в Киеве. Такую же цель он преследовал в полномасштабной войне. Ковалев использовал Валентина Крыжановского в ФСБ РФ для переговоров по Мариуполю. Крыжановский — это бывший агент СБУ, который перешел на сторону РФ в 2014 году.

Ковалев стал первым представителем Украины, кто получил возможность выйти на переговоры.

"До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть", — утверждает нардеп.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов также сомневался в успехах, однако как говорит политик, генерал-майор дал добро на переговоры.

25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную часть Украины. Для этого он получил секретные пароли и зашифрованные устройства связи от Буданова. В подтверждение факта поездки журналистам передали видео Ковалева, которое он записал с машины в Мариуполе. Издание проверило метаданные файлов и подтверждает, что дата ролика совпадает с датой поездки.

"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, который практически стерт с лица земли. Мы были в самом центре войны", — сказал украинский нардеп.

27 апреля Ковалев провел встречу с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии. Сычев руководил штурмом Мариуполя. Ключевым вопросом была эвакуация мирного населения из "Азовстали". Украинский нардеп смог убедить оккупантов, что спасение жизней детей и женщин с ранеными будет актом гуманизма. В начале мая людей вывели при содействии ООН и Международного Красного Креста.

Следующий раунд переговоров был 9 мая. К Ковалеву добавился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов, а у РФ добавился Алексеев и Зорин из ГРУ.

"Алексеев — украинский военный человек для ГРУ. Ему полностью доверено все, что касается войны", — сказал журналист Христо Грозев из Bellingcat.

По словам Ковалева, Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы позвонить в Москву. У него была "прямая спутниковая связь" с Минобороны России, как понял нардеп.

Встреча с командиром "Азова" Денисом Прокопенко

Утром 16 мая Александр Ковалев организовал 3 визит в Мариуполь.

"Разыгралась одна из самых примечательных сцен войны — встреча между русскими генералами, руководившими кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Москва изображала как "неонацистов", — пишут в CNN.

Российскую делегацию встретила группа из не менее 6 украинских бойцов, включая подполковника Дениса Прокопенко, которого Кремль обвиняет в неонацизме.

Делегация Украины и РФ следует к защитникам "Азовстали" на встречу с Прокопенко

"Это те моменты, о которых мы беспокоились. Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что для наших солдат будет цивилизованный выход", — рассказывает Ковалев.

Условия были простыми — украинские военные прекращают оборону и будут взяты под стражу РФ для дальнейшего обмена. Этот этап, по словам Ковалева, прошел без заминок. Началась эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали".

17 мая весь день украинские защитники покидали территорию завода. Нардеп отмечает, что увидев украинских бойцов и их состояние он понял, что сделка была необходима. Украинских бойцов должны были отправить в Еленовку и Запорожскую АЭС, но от последней отказались из-за малого места.

18 мая Ковалев получил доступ к украинским военным в "ДНР". Это был последний раз, когда он своими глазами видел защитников Мариуполя. На сегодняшний день в Еленовке остаются около 2000 бойцов "Азовстали", сообщил другой украинский собеседник, принимавший участие в переговорах с Коваловым.

В доказательство сотрудничества Ковалева с украинской разведкой он предоставил письмо Буданова, где было написано "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины". В самом ГУР отказались комментировать участие Александра Ковалева в переговорах, но подтвердили, что замнчальника Дмитрий Усов принимал участие в них.

"Коммуникационные мосты работают, не все потеряно в этой жизни, можно еще быть человеком. Даже на войне", — резюмирует нардеп Ковалев, надеясь на дальнейшие переговоры с РФ, чтобы освободить пленных "Азовстали".

Напомним, 6 марта министр обороны РФ Шойгу "проверял" объекты в разрушенном Мариуполе.

29 июня 2022 года Украина вернула первых защитников Мариуполя из российского плена.