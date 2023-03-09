CNN розкрив деталі таємних переговорів України з РФ для виведення бійців із "Азовсталі"

Український нардеп Олександр Ковальов скористався своїми контактами у ФСБ, щоб вести переговори з високопосадовцями РФ щодо евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Він став першим, кому вдалося в'їхати до обложеного міста та вести кілька раундів переговорів.

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Пыд час оборони Маріуполя у квітні президент РФ Володимир Путін оголосив облогу металургійного комбінату "Азовсталь". Паралельно цьому український депутат Олександр Ковальов готувався до переговорів із російськими генералами у самому Маріуполі. Про це повідомляє CNN.

Нардеп Олександр Ковальов від парламентської групи "Довіра" воював в Афганістані та виступав посередником на ранніх етапах переговорів із РФ. З боку окупантів виступав генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ. Обидва вони народилися в Україні.

Володимир Алексєєв з 2016 року перебуває під санкціями США за кіберзлочини і втручання у вибори в США. Він також причетний до отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії. Олександр Зорін — посланник Путіна в Сирії. Відігравав роль у переговорах між президентом Сирії Башаром Асадом і повстанцями.

Факт цих переговорів підтверджує, що командування у війні взяв на себе особисто Володимир Путін. Також він займався вирішенням ситуації із захопленням Маріуполя. Це завершувало створення сухопутного коридору між Кримом і РФ. При цьому наголошується, що протягом багатьох років Україною "опікувалися" у ФСБ, а передача портфеля до ГРУ ознаменує сейсмічне зрушення ставлення Путіна до Федеральної служби безпеки.

Оборона Азовсталі — переговори Ковальова з генералами РФ

У виданні зазначають, що український нардеп Олександр Ковальов у 2014 році був звинувачений у сприянні розгону людей на Майдані "беркутівцями". Він заявив журналістам CNN, що це не правда і він навпаки допомагав уникати кровопролиття у Києві. Таку ж мету він мав у повномасштабній війні. Ковальов використав Валентина Крижановського у ФСБ РФ для переговорів щодо Маріуполя. Крижанівський — це колишній агент СБУ, який перейшов на бік РФ у 2014 році.

Ковальов став першим представником України, хто одержав можливість вийти на переговори.

"До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити", — стверджує нардеп.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов також сумнівався в успіхах, проте, як каже політик, генерал-майор дав добро на переговори.

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України. Для цього він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова. На підтвердження факту поїздки журналістам передали відео Ковальова, яке він записав із машини в Маріуполі. Видання перевірило метадані файлів і підтверджує, що дата ролика збігається з датою поїздки.

"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були в самому центрі війни", — сказав український нардеп.

27 квітня Ковальов провів зустріч із Крижанівським і генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим із 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Сичов керував штурмом Маріуполя. Ключовим питанням була евакуація мирного населення з "Азовсталі". Український нардеп зміг переконати окупантів, що порятунок життів дітей і жінок із пораненими буде актом гуманізму. На початку травня людей вивели за сприяння ООН і Міжнародного Червоного Хреста.

Наступний раунд переговорів був 9 травня. До Ковальова додався перший заступник Буданова Дмитро Усов, а у РФ додався Алексєєв і Зорін із ГРУ.

"Алексєєв — українська військова людина для ГРУ. Йому повністю довірено все, що стосується війни", — сказав журналіст Христо Грозев із Bellingcat.

За словами Ковальова, Алексєєв регулярно робив перерви в переговорах 9 травня, щоб зателефонувати в Москву. У нього був "прямий супутниковий зв'язок" із Міноборони Росії, як зрозумів нардеп.

Зустріч із командиром "Азова" Денисом Прокопенком

Вранці 16 травня Олександр Ковальов організував 3 візит до Маріуполя.

"Розігралася одна з найбільш примітних сцен війни — зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, і українськими офіцерами, яких Москва зображала як "неонацистів", — пишуть у CNN.

Російську делегацію зустріла група з щонайменше 6 українських бійців, включно з підполковником Денисом Прокопенком, якого Кремль звинувачує в неонацизмі.

Делегація України та РФ слідує до захисників "Азовсталі" на зустріч із Прокопенком

"Це ті моменти, про які ми турбувалися. Момент довіри. Коли ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися одна одній в очі, російська сторона пообіцяла, що для наших солдатів буде цивілізований вихід", — розповідає Ковальов.

Умови були простими — українські військові припиняють оборону і будуть взяті під варту РФ для подальшого обміну. Цей етап, за словами Ковальова, пройшов без затримок. Почалася евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

17 травня весь день українські захисники залишали територію заводу. Нардеп зазначає, що побачивши українських бійців та їхній стан він зрозумів, що угода була необхідна. Українських бійців мали відправити до Оленівки та Запорізької АЕС, але від останньої відмовилися через мале місце.

18 травня Ковальов отримав доступ до українських військових у "ДНР". Це був останній раз, коли він на власні очі бачив захисників Маріуполя. На сьогоднішній день в Оленівці залишаються близько 2000 бійців "Азовсталі", повідомив інший український співрозмовник, який брав участь у переговорах з Ковальовим.

На доказ співпраці Ковальова з українською розвідкою він надав лист Буданова, де було написано "Ковальов надав важливу і неоціненну підтримку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України". У самому ГУР відмовилися коментувати участь Олександра Ковальова в переговорах, але підтвердили, що заступник начальника Дмитро Усов брав участь у них.

"Комунікаційні мости працюють, не все втрачено в цьому житті, можна ще бути людиною. Навіть на війні", — резюмує нардеп Ковальов, сподіваючись на подальші переговори з РФ, щоб звільнити полонених "Азовсталі".

Нагадаємо, 6 березня міністр оборони РФ Шойгу "перевіряв" об'єкти в зруйнованому Маріуполі.

29 червня 2022 року Україна повернула перших захисників Маріуполя з російського полону.