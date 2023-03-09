Иранский военный флот пополнился 240-метровым кораблем для дронов и вертолетов (фото)

"Шахид Махдави" оснащается рядом вооружений, включая крылатые ракеты с дальностью полета до 700 км. Всего ВМС Ирана получили около 100 различных суден с ракетными установками.

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В Иране прошла торжественная церемония принятия корабля Shahid Mahdavi в строй ВМС Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

На церемонии передачи новых кораблей присутствовал командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири, а также группа военных. Всего флот пополнился 100 единицами новых кораблей и катеров, включая "Шахид Махдави". Событие происходило в Бандар-Аббасе на юге Ирана.

Вертолет на борту корабля "Шахид Махдави"

Отдельно выделяется военный корабль "Шахид Махдави", который имеет длину и ширину в 240 метров и 30 метров. Его масса составляет 14 000 тонн, а грузоподъемность — 41 000 тонн. Корабль оснащен трехмерной радиолокационной станцией, ракетами класса "воздух-воздух", "поверхность-поверхность", современную систему связи, а также крылатыми ракетами с дальностью поражения до 700 км. На борту корабль может нести вертолеты и дроны.

Катера и лодки для ВМС Ирана

Стоит отметить, что иранское издание Iran Front Page дает несколько иные характеристики корабля "Шахид Махдави". По их информации корабль вести 2100 тонн, а ширина составляет 27 метров, а не 30. Также они утверждают, что флот пополнился не на 100, а на 95 кораблей. При этом корабли оснащаются ракетными установками с дальностью стрельбы от 10 до 180 км.

Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что Иран поставил в РФ 300 тысяч снарядов через Каспийское море.

3 марта на вооружении у бойцов ВСУ заметили иранские минометы и боеприпасы к ним. Они могли попасть в Украину через третьи страны.