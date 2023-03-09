Іранський військовий флот поповнився 240-метровим кораблем для дронів та гелікоптерів (фото)

"Шахід Махдаві" оснащується низкою озброєнь, включаючи крилаті ракети з дальністю польоту до 700 км. Загалом ВМС Ірану отримали близько 100 різних суден із ракетними установками.

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В Ірані відбулася урочиста церемонія прийняття корабля Shahid Mahdavi в дію ВМС Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомляє іранське інформагентство IRNA.

На церемонії передачі нових кораблів був присутній командувач КСІР генерал-майор Хоссейн Саламі, командувач ВМС КСІР контр-адмірал Алі Реза Тангсірі, а також група військових. Загалом флот поповнився 100 одиницями нових кораблів та катерів, включаючи "Шахід Махдаві". Подія відбувалася у Бандер-Аббасі на півдні Ірану.

Вертоліт на борту корабля "Шахід Махдаві"

Окремо виділяється військовий корабель "Шахід Махдаві", який має довжину та ширину 240 метрів і 30 метрів. Його маса складає 14 000 тонн, а вантажопідйомність – 41 000 тонн. Корабель оснащений тривимірною станцією радіолокації, ракетами класу "повітря-повітря", "поверхня-поверхня", сучасну систему зв'язку, а також крилаті ракети з дальністю поразки до 700 км. На борту корабель може нести вертольоти та дрони.

Катери та човни для ВМС Ірану

Іранське видання Iran Front Page дає дещо інші характеристики корабля "Шахід Махдаві". За їх інформацією корабель вестиме 2100 тонн, а ширина становить 27 метрів, а не 30. Також вони стверджують, що флот поповнився не на 100, а на 95 кораблів. При цьому кораблі оснащуються ракетними установками з дальністю стрільби від 10 до 180 км.

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ повідомили, що Іран поставив до РФ 300 тисяч снарядів через Каспійське море.

3 березня на озброєнні у бійців ЗСУ помітили іранські міномети та боєприпаси до них. Вони могли потрапити до України через треті країни.