ВСУ обнародовали кадры уничтожения российской ракеты над морем (видео)

Крылатая ракета, по данным командования, была уничтожена на южном направлении во время массированной атаки врага 9 марта.

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Бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили российскую крылатую ракету. Воздушное командование "Південь" 10 марта в Facebook опубликовало соответствующее видео.

Ракета РФ, которая следовала вне украинских позиций, была уничтожена. Воздушные силы продемонстрировали ликвидацию крылатой ракеты России на южном направлении во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года. На видео крылатую ракету сбили над морем.

"Защищать Украину для нас – самая высокая честь!", – говорится в сообщении Воздушного командования "Південь".

Украинская ПВО продемонстрировала высокие показатели эффективности сбивания российских ракет. Зенитчики надеются, что дополнительные поставки нового оружия от союзников позволят усилить защиту неба. Насыщение современными образцами вооружения с уже модернизированными советскими комплексами повысит шансы в противостоянии против российской авиационной компоненты.

Напомним, Россия 9 марта выпустила по Украине 81 ракету разного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Украинскими войсками было уничтожено и 4 БПЛА Shahed-136/131". Несколько ракет достигли цели и упали на гражданскую инфраструктуру в разных областях нашего государства.

В результате ракетной атаки пострадала и энергетическая отрасль, поскольку захватчики нанесли удары по трем ТЭС. Техническое оборудование подстанций получило серьезные повреждения, но после завершения воздушной тревоги энергетики на местах начали сразу ликвидировать последствия попаданий. На территории украинской столицы во время ракетной атаки оккупанты использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщили в КГГА. Продолжительность ударов по столице составляла более 7 часов. Благодаря работе украинской ПВО, масштабные удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Есть одно попадание "Кинжалом" в объект инфраструктуры. Эти редкие ракеты российские войска почти не использовали за весь период войны против Украины.