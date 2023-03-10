ЗСУ оприлюднили кадри знищення російської ракети над морем (відео)

Крилата ракета, за даними командування, була знищена на південному напрямку під час масованої атаки ворога 9 березня.

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Бійці Херсонської зенітної ракетної бригади знищили російську крилату ракету. Повітряне командування "Південь" 10 березня у Facebook опублікувало відповідне відео.

Ракета РФ, яка прямувала поза українськими позиціями, була знищена. Повітряні сили продемонстрували ліквідацію крилатої ракети Росії на південному напрямку під час масованої атаки ворога 9 березня 2023 року. На відео крилату ракету збили над морем.

"Захищати Україну для нас – найвища честь!", – зазначено у повідомленні Повітряного командування "Південь".

Українська ППО продемонструвала високі показники ефективності збиття російських ракет. Зенітники сподіваються, що додаткове постачання нової зброї від союзників дозолить посилити захист неба. Насичення сучасними зразками озброєння з вже модернізованим радянськими комплексами підвищить шанси у протистоянні проти російської авіаційної компоненти.

Нагадаємо, Росія 9 березня випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Українськими військами було знищено й 4 БПЛА Shahed-136/131". Кілька ракет досягли цілі та впали на цивільну інфраструктуру у різних областях нашої держави.

Внаслідок ракетної атаки постраждала й енергетична галузь, оскільки загарбники завдали ударів по трьох ТЕС. Технічне обладнання підстанцій отримало серйозні пошкодження, але після завершення повітряної тривоги енергетики на місцях почали одразу ліквідовувати наслідки влучань. На території української столиці під час ракетної атаки окупанти використали гіперзвукову ракету "Кинджал", повідомили в КМДА. Тривалість ударів по столиці становила понад 7 годин. Завдяки роботі української ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Є одне влучання "Кинджалом" в об'єкт інфраструктури. Ці рідкісні ракети російські війська майже не використовували за весь період війни проти України.