"Сложный процесс": эксперты рассказали, сможет ли РФ превратить ракеты "Кинжал" в ядерное оружие

По словам некоторых аналитиков, Россия уже разработала вариант "Кинжала", который может нести ядерную боеголовку.

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Россия теоретически может переоборудовать свою гиперзвуковую ракету "Кинжал", чтобы она могла нести ядерный заряд, однако сделать это очень сложно. Об этом пишет издание Newsweek.

Сообщается, что доцент кафедры ядерных наук и инженерии в Массачусетском технологическом институте Арег Данагулян считает, что общая конструкция ракеты и так оптимизирована, чтобы быть либо обычной, либо обладающей ядерным потенциалом. Модификации адаптируются под каждую конкретную версию.

"Возьмите ракету, у которой уже есть обычная версия, и модифицируйте ее, чтобы она стала ядерной, — это очень сложный процесс. Это не то же самое, что вынуть боеголовку и установить ядерную боеголовку", — сказал он.

Профессор астрофизических наук Принстонского университета Роберт Голдстон сказал, что Россия уже разработала вариант "Кинжала", который может нести ядерную боеголовку.

Майкл Дуйтсман, научный сотрудник Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, Калифорния, сказал, что конвенциональные и ядерные ракеты кажутся идентичными снаружи, но внутренне отличаются друг от друга.

По его словам, российским ядерным боеголовкам обычно требуется дополнительная электроэнергия для обеспечения работы определенных функций .

"В результате обычный вариант "Кинжал" не сможет доставить ядерную боеголовку, а ядерный вариант не сможет доставить обычную боеголовку", — сказал Дойтсман.

По его словам, российские нестратегические ядерные боезаряды хранятся на отдельных базах от подразделений, способных их запускать.

"По получении приказа от руководства России такое подразделение извлечет ядерные боеголовки из бункера-хранилища и доставит их туда, откуда можно будет осуществить пуск ракеты. Время, необходимое для этого процесса, может занять несколько часов.

Напомним, что эксперт назвал эскалацией использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал". По мнению эксперта, Украине необходимо средство для защиты от гиперзвуковых ракет. Однако западные истребители F-16 в этом не помогут.

Также в ВВС рассказали, сколько "Кинжалов" осталось на вооружении у РФ. По словам спикера Командования Юрия Игната, производство высокотехнологичных ракет требует очень много средств и времени, однако Кремль "не считает" деньги во время полномасштабного вторжения.