"Складний процес": експерти розповіли, чи зможе РФ перетворити ракети "Кинджал" на ядерну зброю

За словами деяких аналітиків, Росія вже розробила варіант "Кинджала", який може нести ядерну боєголовку.

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Росія теоретично може переобладнати свою гіперзвукову ракету "Кинджал", щоб вона могла нести ядерний заряд, проте зробити це дуже складно. Про це пише видання Newsweek.

Повідомляється, що доцент кафедри ядерних наук та інженерії в Массачусетському технологічному інституті Арег Данагулян вважає, що загальна конструкція ракети й так оптимізована, щоб бути або звичайною, або з ядерним потенціалом. Модифікації адаптуються до кожної конкретної версії.

"Візьміть ракету, яка вже має звичайну версію, і модифікуйте її, щоб вона стала ядерною, — це дуже складний процес. Це не те саме, що вийняти боєголовку і встановити ядерну боєголовку", — сказав він.

Професор астрофізичних наук Принстонського університету Роберт Голдстон сказав, що Росія вже розробила варіант "Кинджала", який може нести ядерну боєголовку.

Майкл Дуйтсман, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Каліфорнія, сказав, що конвенційні та ядерні ракети здаються ідентичними зовні, але внутрішньо відрізняються одна від одної.

За його словами, російським ядерним боєголовкам зазвичай потрібна додаткова електроенергія для забезпечення роботи певних функцій.

"В результаті звичайний варіант "Кинджал" не зможе доставити ядерну боєголовку, а ядерний варіант не зможе доставити звичайну боєголовку", — сказав Дойтсман.

За його словами, російські нестратегічні ядерні боєзаряди зберігаються на окремих базах від підрозділів, здатних їх запускати.

"Після отримання наказу від керівництва Росії такий підрозділ витягне ядерні боєголовки з бункера-сховища і доставить їх туди, звідки можна буде здійснити пуск ракети. Час, необхідний для цього процесу, може тривати кілька годин.

Нагадаємо, що експерт назвав ескалацією використання Росією гіперзвукових ракет "Кинджал". На думку експерта, Україні потрібний засіб для захисту від гіперзвукових ракет. Проте західні винищувачі F-16 цього не допоможуть.

Також у ВПС розповіли, скільки "Кинджалів" залишилося на озброєнні у РФ. За словами спікера Командування Юрія Ігната, виробництво високотехнологічних ракет потребує дуже багато коштів та часу, проте Кремль "не рахує" гроші під час повномасштабного вторгнення.