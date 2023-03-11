Хотят напугать россиян Украиной: в РФ строят ненужные линии обороны за миллионы долларов, — ISW

По словам аналитиков, в Кремле хочет представить Украину как угрозу российским территориям, а также представить войну как "экзистенциальную" для РФ.

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Россия строит дорогие линии обороны в тыловых районах, которые находятся слишком далеко от линии фронта, чтобы быть задействованными хоть когда-то. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 10 марта говорится, что российские власти завершили строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной за 10 млрд рублей или 132 млн долларов. Так, по словам губернатора области Вячеслава Гладкова, ВС РФ должны выделить часть сил для защиты этой территории. Таким образом командование может неправильно распределить войска, которые могли бы принять участие в наступлении.

Также эксперты напомнили, что Россия также построила укрепления вдоль границы Курской области с Украиной, а также в оккупированном Крыму.

По словам аналитиков, строительство таких укреплений является пустой тратой средств, особенно на фоне ограниченной способности РФ финансировать войну. Эти укрепления находятся далеко от фронта.

Эксперты уверены, что РФ делает это в пропагандистских целях. Так, власти хотят представить Украину как угрозу российским территориям, а также представить войну как "экзистенциальную" для РФ.

Более того, строительство укреплений в Крыму может говорить о том, что войска РФ не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории в долгосрочной перспективе.

В соцсетях обсуждают, что под Владивостоком российские партизаны сожгли истребитель Су-27. Как утверждают представители подполья из Легиона "Свобода России", самолет, который является носителем тактических ядерных боеприпасов, был поврежден на авиабазе "Центральная Угловая".

Также пограничники показали, как держат оборону на Донбассе. Бойцы сил обороны не только уничтожают вражескую технику, но и личный состав. На протяжении 9 марта россияне в боях против пограничников потеряли убитыми и ранеными более 50 человек.