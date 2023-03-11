Хочуть налякати росіян Україною: у РФ будують непотрібні лінії оборони за мільйони доларів, — ISW

За словами аналітиків, у Кремлі хоче подати Україну як загрозу російським територіям, а також подати війну як "екзистенційну" для РФ.

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Росія будує дорогі лінії оборони в тилових районах, які знаходяться надто далеко від лінії фронту, щоб бути задіяними хоч колись. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 10 березня йдеться, що російська влада завершила будівництво лінії укріплень уздовж кордону Білгородської області з Україною за 10 млрд рублів або 132 млн доларів. Так, за словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, ЗС РФ має виділити частину сил для захисту цієї території. Таким чином, командування може неправильно розподілити війська, які могли б взяти участь у наступі.

Також експерти нагадали, що Росія також збудувала зміцнення вздовж кордону Курської області з Україною, а також в окупованому Криму.

За словами аналітиків, будівництво таких укріплень є марною витратою коштів, особливо на тлі обмеженої здатності РФ фінансувати війну. Ці укріплення знаходяться далеко від фронту.

Експерти впевнені, що РФ робить це у пропагандистських цілях. Так, влада хоче представити Україну як загрозу російським територіям, а також представити війну як "екзистенційну" для РФ.

На додаток, будівництво укріплень у Криму може говорити про те, що війська РФ не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території у довгостроковій перспективі.

У соцмережах обговорюють, що під Владивостоком російські партизани спалили винищувач Су-27. Як стверджують представники підпілля з Легіону "Свобода Росії", літак, який є носієм тактичних ядерних боєприпасів, було пошкоджено авіабазою "Центральна Кутова".

Також прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі. Бійці сил оборони не лише знищують ворожу техніку, а й особовий склад. Протягом 9 березня росіяни в боях проти прикордонників втратили вбитими та пораненими понад 50 людей.