Украинские военные отразили более 100 атак оккупантов за прошлые сутки, — Генштаб

В Генштабе заявили, что украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской живой силы, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

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За прошлые сутки российские оккупанты атаковали позиции украинских сил обороны 100 раз. Об этом сказано в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook от 06.00 11 марта.

Сообщается, что россияне не оставляют попыток выйти на административную границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, как говорится в сводке, оккупанты произвели 100 обстрелов населенных пунктов в Донецкой области из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по региону.

Однако в Генштабе заявили, что украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской живой силы, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Кроме того, защитники смогли сбить вражеский дрон "Орлан-10", а при помощи артиллерии и ракет поразить 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

В сводке говорится, что Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы Черниговской гобласти.

В соцсетях обсуждают, что под Владивостоком российские партизаны сожгли истребитель Су-27. Как утверждают представители подполья из Легиона "Свобода России", самолет, который является носителем тактических ядерных боеприпасов, был поврежден на авиабазе "Центральная Угловая".

Также пограничники показали, как держат оборону на Донбассе. Бойцы сил обороны не только уничтожают вражескую технику, но и личный состав. На протяжении 9 марта россияне в боях против пограничников потеряли убитыми и ранеными более 50 человек.