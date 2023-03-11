Українські військові відбили понад 100 атак окупантів за минулу добу, — Генштаб

У Генштабі заявили, що українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження російської живої сили, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

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Минулої доби російські окупанти атакували позиції українських сил оборони 100 разів. Про це сказано в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook від 06.00 11 березня.

Повідомляється, що росіяни не залишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах.

Крім того, як йдеться у зведенні, окупанти здійснили 100 обстрілів населених пунктів на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни, пошкоджено громадянську інфраструктуру та житлові будинки. Також противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних ударів по регіону.

Однак у Генштабі заявили, що українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження російської живої сили, а також удару позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, захисники змогли збити ворожий дрон "Орлан-10", а за допомогою артилерії та ракет вразити 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

У зведенні йдеться про те, що Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони Чернігівської області.

У соцмережах обговорюють, що під Владивостоком російські партизани спалили винищувач Су-27. Як стверджують представники підпілля з Легіону "Свобода Росії", літак, який є носієм тактичних ядерних боєприпасів, було пошкоджено авіабазою "Центральна Кутова".

Також прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі. Бійці сил оборони не лише знищують ворожу техніку, а й особовий склад. Упродовж 9 березня росіяни в боях проти прикордонників втратили вбитими та пораненими понад 50 людей.