Швейцария утилизирует рабочие ЗРК Rapier, которые нужны ВСУ (фото)

Швейцарская армия закупила "Рапиры" у Великобритании в 1980-х годах, а в 2007 году провела серьезную модернизацию. Ракеты старые, но отлично подойдут для поражения беспилотников, истребителей и вертолетов ВС РФ.

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Швейцария утилизирует 60 оборонных зенитных систем Rapier ("Рапира") и ракет к ним. Это орудие можно было бы передать Украине для защиты от агрессии России, сообщил швейцарский журнал NZZ 11 марта со ссылкой на представителей управления оборонных закупок Armasuisse.

"Первая партия вооружения уже уничтожена, за ней последует еще 3. Предполагается, что все системы будут демонтированы и утилизированы", — заявил представитель Armasuisse Кай-Гуннар Зиверт.

Как Швейцария использовала "Рапиры"?

Вооруженные силы Швейцарии закупили "Рапиры" в 1980-х годах, блок состоит из стартовой площадки и радаров. В 2007 году правительство Швейцарии вложило деньги в модернизацию — военные выкупили 2 тысячи управляемых ракет.

Швейцария выводит "Рапиру" из эксплуатации с конца 2022 года, поэтому утилизирует старые и новые комплексы, отметило издание.

"Рапиры" могли бы защитить гражданскую инфраструктуру Украины

"Ракеты старые, но не полностью выведены из строя. Их можно было бы очень хорошо использовать против низколетящих целей, например, беспилотников, истребителей или вертолетов", — цитирует журнал бывшего главреда газеты Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петера Шнайдера.

С помощью "Рапир" Украина могла бы защитить гражданскую инфраструктуру, добавил он.

Можно ли отправить "Рапиры" в Украину?

Утилизация вооружения вызвала бурную реакцию политиков из сектора безопасности.

"Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", — говорит член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте. Он поддерживает передачу оружия Украине и это было бы юридически возможно.

Rapier — это ЗРК британского производства и к ее ракетам применяются другие правила. Решение Федерального совета Швейцарии от 2006 года постановляет, что снятые с вооружения иностранные системы должны продать стране-производителю в первоочередном порядке.

При этом, Швейцария не должна требовать запрета реэкспорта.

Правительство Швейцарии решило утилизировать "Рапиры" в 2019 году

"Теоретически перепродажа "Рапир" без каких-либо условий была бы юридически возможна", — подтвердил национальный советник старшего вице-президента Мауро Туэна.

Схожие правила применялись к танкам Leopard — Швейцария вернула машины Германии в 2010 году. Летом прошлого года таким образом 40 танков передали другим странам НАТО.

Берн не получал запроса от Лондона по покупкам ЗРК и правительство решило утилизировать "Рапиры" в 2019 году. В Armasuisse говорят, что никогда не спрашивали, нужны ли они британской армии.

"Для Швейцарии не характерно предлагать списанные военные системы на продажу", — отметил Кай-Гуннар Зиверт.

Великобритания поэтапно снимала с вооружения ракеты "Рапира" в 2021 году и заявила об утилизации всех ракет еще до начала большой войны Украины с Россией.

Журналисты подчеркивают фундаментальную проблему в истории с системами Rapier. Далее Берн выведет из эксплуатации другие западные системы вооружений, к примеру, 248 боевых машин пехоты M113 и более 100 артиллерийских орудий M109. Оба типа орудия сделаны в США и находятся на линии фронта в Украине.

По действующему законодательству Швейцария могла вернуть их США без каких-либо условий.

"Если геополитическая напряженность останется столь высокой, американцы, вероятно, подадут запрос. Швейцария должна подготовиться к этому", — говорит советник по вопросам безопасности Майя Риникер.

Напомним, что по состоянию на 7 марта Швейцария имела 2 запроса из Берлина и Праги на продажу танков Leopard 2. Cтрана имеет на хранении около 100 таких машин.

Парламент Швейцарии 6 марта отказался реэкспортировать вооружение в Украину. Отменить запрет просили Германия, Испания и Дания.

Федеральный совет Швейцарии в феврале этого года заявил о невозможности конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины. Федеральные законы предусматривают компенсацию их стоимость владельцам.