Швейцарія утилізує робочі ЗРК Rapier, які потрібні ЗСУ (фото)

Швейцарська армія закупила "Рапіри" у Великобританії у 1980-х роках, а 2007 року провела серйозну модернізацію. Ракети старі, але чудово підійдуть для ураження безпілотників, винищувачів та гелікоптерів ЗС РФ.

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Швейцарія утилізує 60 оборонних зенітних систем Rapier ("Рапіра") та ракет до них. Цю зброю можна було б передати Україні для захисту від агресії Росії, повідомив швейцарський журнал NZZ 11 березня з посиланням на представників управління оборонних закупівель Armasuisse.

"Перша партія озброєння вже знищена, за нею піде ще 3. Передбачається, що всі системи будуть демонтовані та утилізовані", — заявив представник Armasuisse Кай-Гуннар Зіверт.

Як Швейцарія використала "Рапіри"?

Збройні сили Швейцарії закупили "Рапіри" у 1980-х роках, блок складається зі стартового майданчика та радарів. 2007 року уряд Швейцарії вклав гроші в модернізацію — військові викупили 2 тисячі керованих ракет.

Швейцарія виводить "Рапіру" з експлуатації з кінця 2022 року, тому утилізує старі та нові комплекси, зазначило видання.

"Рапіри" могли б захистити цивільну інфраструктуру України

"Ракети старі, але не повністю виведені з ладу. Їх можна було б дуже добре використовувати проти цілей, що низько летять, наприклад, безпілотників, винищувачів або вертольотів", — цитує журнал колишнього головного редактора газети Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петера Шнайдера.

За допомогою Рапір Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру, додав він.

Чи можна відправити "Рапіри" до України?

Утилізація озброєння викликала бурхливу реакцію політиків із сектору безпеки.

"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю у Швейцарії", — каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні, і це було б юридично можливим.

Rapier — це ЗРК британського виробництва і до її ракет застосовують інші правила. Рішення Федеральної ради Швейцарії від 2006 року ухвалює, що зняті з озброєння іноземні системи повинні продати країні-виробнику в першочерговому порядку.

При цьому Швейцарія не повинна вимагати заборони реекспорту.

Уряд Швейцарії вирішив утилізувати "Рапіри" у 2019 році

"Теоретично перепродаж "Рапір" без будь-яких умов був би юридично можливим", — підтвердив національний радник старшого віцепрезидента Мауро Туена.

Схожі правила застосовувалися до танків Leopard — Швейцарія повернула машини Німеччини в 2010 році. Влітку минулого року таким чином 40 танків передали іншим країнам НАТО.

Берн не отримував запиту від Лондона щодо покупок ЗРК і уряд вирішив утилізувати "Рапіри" у 2019 році. В Armasuisse кажуть, що ніколи не питали, чи потрібні вони британській армії.

"Для Швейцарії не характерно пропонувати списані військові системи на продаж", — зазначив Кай-Гуннар Зіверт.

Великобританія поетапно знімала з озброєння ракети "Рапіра" у 2021 році та заявила про утилізацію всіх ракет ще до початку великої війни України з Росією.

Журналісти наголошують на фундаментальній проблемі в історії із системами Rapier. Далі Берн виведе з експлуатації інші західні системи озброєнь, наприклад, 248 бойових машин піхоти M113 та понад 100 артилерійських знарядь M109. Обидва види зброї зроблені в США і знаходяться на лінії фронту в Україні.

За чинним законодавством, Швейцарія могла повернути їх США без будь-яких умов.

"Якщо геополітична напруженість залишиться настільки високою, американці, ймовірно, подадуть запит. Швейцарія має підготуватися до цього", — каже радник з питань безпеки Майя Рінікер.

Нагадаємо, що станом на 7 березня Швейцарія мала 2 запити з Берліна та Праги на продаж танків Leopard 2. Країна має на зберіганні близько 100 таких машин.

Парламент Швейцарії 6 березня відмовився реекспортувати озброєння в Україну. Скасувати заборону просили Німеччина, Іспанія та Данія.

Федеральна рада Швейцарії у лютому цього року заявила про неможливість конфіскації заморожених російських активів для відновлення України. Федеральні закони передбачають компенсацію їхньої вартості власникам.