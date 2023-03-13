"Держим направление": офицер ВСУ поведал, где ждет контрнаступления одна из бригад "Гвардии"

По словам майора Владислава Козырева, украинские войска пойдут в атаку этой весной.

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Одну из бригад "Гвардии наступления" Вооруженных сил Украины, состоящую из добровольцев, перебросили на линию фронта в Запорожской области. Сейчас новоприбывшие бойцы проходят обучение и вливаются в штурмовую бригаду "Кара-Даг". Об этом рассказал майор "Кара-Даги" Владислав Козырев.

Украинский военный также отметил, что наступление украинских войск начнется этой весной.

""Кара-Даг" надежно держит запорожское направление и продолжает готовить добровольцев. Они вливаются в нашу боевую бригаду. Весна = штурм", — написал он.

Напомним, 11 марта командующий Восточной группировки, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута нужна для бойцов ВСУ, чтобы подготовится к весеннему контрнаступлению. По его словам, в этом районе российские войска теряют много сил, пока Украина накапливает ресурсы.

10 марта советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что украинское наступление начнется через два месяца. Сейчас армия Украины истощает силы и ресурсы ВС РФ в Бахмуте. Это позволит в дальнейшем переключиться на другое направление.

9 марта в СМИ отмечали, что главком ВСУ Валерий Залужный смог избежать ловушки, в которую мог попасть во время битвы за Бахмут. Вместо того чтобы отправлять все резервы на защиту города, он отправил военных на обучение заграницу.