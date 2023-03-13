"Тримаємо напрям": офіцер ЗСУ розповів, де чекає контрнаступу одна з бригад "Гвардії"

За словами майора Владислава Козирєва, українські війська підуть в атаку цієї весни.

Related video

Одну із бригад "Гвардії наступу" Збройних сил України, яка складається з добровольців, перекинули на лінію фронту у Запорізькій області. Наразі новоприбулі бійці проходять навчання та вливаються у штурмову бригаду "Кара-Даг". Про це розповів майор "Кара-Дагу" Владислав Козирєв.

Український воєнний також зазначив, що наступ українських військ розпочнеться цієї весни.

"Кара-Даг" надійно тримає Запорізький напрямок і продовжує готувати добровольців. Вони вливаються в нашу бойову бригаду. Весна = штурм", — написав він.

Нагадаємо, 11 березня командувач Східного угруповання генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що оборона Бахмута потрібна для бійців ЗСУ, щоб підготуватися до весняного контрнаступу. За його словами, у цьому районі російські війська втрачають багато сил, доки Україна накопичує ресурси.

10 березня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що український наступ розпочнеться за два місяці. Наразі армія України виснажує сили та ресурси ЗС РФ у Бахмуті. Це дозволить надалі перейти на інший напрямок.

9 березня у ЗМІ зазначали, що головком ЗСУ Валерій Залужний зміг уникнути пастки, до якої міг потрапити під час битви за Бахмут. Замість відправляти всі резерви на захист міста, він відправив воєнних на навчання за кордон.