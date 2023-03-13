Признал вину: Украина обменяла летчика РФ, бомбившего Харьков (фото)

По информации журналистов, всего в местах лишения свободы российский военный Максим Криштоп находился почти год.

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Дзержинский райсуд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного Максима Криштопа. Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 марта.

Суд по ходатайству адвоката проводил закрытое судебное разбирательство в части, когда обвиняемый давал показания.

В публичном тексте приговора показания Криштопа не приводятся как информация, запрещенная для обнародования. Причины этого в решении не объясняются, но в подготовительном заседании защитник настаивал на полностью закрытом процессе из соображений безопасности для обвиняемого. Известно лишь, что Криштоп признал вину и якобы способствовал раскрытию преступления.

Решение об обмене приняли на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны был приговорен к 12 годам тюрьмы. На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

До недавнего времени Криштоп содержался в Киевском следственном изоляторе. Ранее также находился в Харьковском СИЗО. Ожидая приговора, россиянин в целом провел в украинских местах лишения свободы почти год.

Отменяя наказание, суд постановил передать россиянина под надзор представителям уполномоченного органа, отвечающего за обращение с военнопленными — Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для организации и проведения обмена.

Кто такой Максим Криштоп

6 марта 2022 года два российских самолета бомбили Харьковскую радиотелевизную передающую станцию восемью авиабомбами общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограмм. Пилотом главного (ведущего) самолета, за которым следовал второй, был подполковник Криштоп, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка, в/ч 45117.

Криштоп не отказался от исполнения преступного приказа и выполнил его.

Украина обменяла летчика РФ, бомбившего Харьков

Буквально через минуту после бомбежки самолет Су-34 сбили военнослужащие Национальной гвардии Украины. Криштоп катапультировался и около 2 часов ночи был задержан украинскими военными.

11 марта российский летчик Криштоп, которого взяли в плен военнослужащие ВСУ, рассказал о том, что распоряжение о нанесении ударов по территории Украины он получил 23 февраля, за сутки до масштабного вторжения ВС РФ. Криштоп добавил, что если бы его не сбили, он продолжил бы и дальше выполнять приказы и бомбить Украину.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко 13 марта сообщил, что около 25% зафиксированных военных преступлений в Украине оккупанты совершили на Харьковщине. На данный момент открыто уже более 11 тысяч уголовных производств по статье "нарушение законов и обычаев войны".

К слову, Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного.