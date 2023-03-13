Визнав вину: Україна обміняла льотчика РФ, який бомбив Харків (фото)

За інформацією журналістів, лише в місцях позбавлення волі російський військовий Максим Криштоп перебував майже рік.

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Дзержинський райсуд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про звільнення від покарання російського військового Максима Криштопа. Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 березня.

Суд за клопотанням адвоката проводив закритий судовий розгляд у частині, коли обвинувачений надавав свідчення.

У публічному тексті вироку свідчення Криштопа не наводяться як інформація, заборонена для оприлюднення. Причини цього в рішенні не пояснюються, але на підготовчому засіданні захисник наполягав на повністю закритому процесі з міркувань безпеки для обвинуваченого. Відомо лише, що Криштоп визнав провину та нібито сприяв розкриттю злочину.

Рішення про обмін ухвалили наступного дня після вироку суду, яким Криштопа за порушення законів і звичаїв війни засудили до 12 років ув'язнення. На судове засідання щодо звільнення від покарання ні Криштоп, ні його адвокат не з'явилися, передавши заяву про розгляд справи без їхньої участі. Засуджений підтвердив, що згоден із клопотанням прокурора, оскільки йдеться про обмін.

Донедавна Криштопа утримували в Київському слідчому ізоляторі. Раніше також перебував у Харківському СІЗО. Чекаючи на вирок, росіянин загалом провів в українських місцях позбавлення волі майже рік.

Скасовуючи покарання, суд ухвалив передати росіянина під нагляд представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими, — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, для організації та проведення обміну.

Хто такий Максим Криштоп

6 березня 2022 року два російські літаки бомбардували Харківську радіотелевізну передавальну станцію вісьмома авіабомбами загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кілограм. Пілотом головного літака, за яким слідував другий, був підполковник Криштоп, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку, в/ч 45117.

Криштоп не відмовився від виконання злочинного наказу та виконав його.

Україна обміняла льотчика РФ, який бомбив Харків

Буквально за хвилину після бомбардування літак Су-34 збили військовослужбовці Національної гвардії України. Криштоп катапультувався й близько 2 години ночі був затриманий українськими військовими.

11 березня російський льотчик Криштоп, якого взяли в полон військовослужбовці ЗСУ, розповів про те, що розпорядження про завдання ударів по території України він отримав 23 лютого, за добу до масштабного вторгнення ЗС РФ. Криштоп додав, що, якби його не збили, він продовжив би й надалі виконувати накази та бомбити Україну.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко 13 березня повідомив, що близько 25% зафіксованих воєнних злочинів в Україні окупанти скоїли на Харківщині. Наразі відкрито вже понад 11 тисяч кримінальних проваджень за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

До речі, Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого.