"Как будто и нет войны": в Украине заметили журналистку РФ Евгению Альбац (фото, видео)

В комментарии журналистам Госпогранслужба затруднилась ответить, как женщина смогла попасть в Украину. При этом сама Евгения Альбац утверждает — въехать в страну смогла 7 марта, спустя 32 часа дороги.

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На днях в Украину приехала российская пропагандистка журналистка Евгения Альбац, известная поддержкой армии российских оккупантов. Об этом стало известно из ее постов в Facebook.

Как ей удалось пересечь границу с Украиной осталось неизвестно, однако с 7 марта женщина разъезжает по городам страны и выкладывает в своей соцсети последствия "прилетов".

В комментарии "24 каналу" в Госпогранслужбе затруднились ответить, как Альбац смогла попасть в Украину. При этом спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. Журналисты канала высказали предположение, что она якобы въехала в Украину по российскому паспорту, а это может значить, что кто-то из властей дал ей разрешение на визу-въезд.

По утверждениям самой пропагандистки в ее соцсетях, она прибыла в город Хмельницкий 7 марта, спустя 32 часа дороги, добираясь двумя самолетами, машиной и более 9 часов провела в поезде.

8 марта Альбац переехала в Винницу, что обозначила постом про площадь возле Дома офицеров, в который 14 июля 2022 ударила российская ракета.

На следующий день она отправилась в Киев, где посетила стену памяти погибшим в российско-украинской войне на Михайловской площади и стала свидетелем массированного обстрела Украины 9 марта.

Ночью в Киеве. Бабахнуло знатно, - Альбац в Facebook Фото: facebook/yevgenia.albats

"Я спала — проснулась только, когда бабахнуло — у меня две ночи вылетело. Поздно вечером, когда приехали в город, Киев был весь в огнях, чисто, все очень аккуратно. Как будто и нет войны. Но она есть", — пишет она в своих соцсетях под запрещенными фотографиями с местами "прилетов".

Комментаторы пропагандистки, в свою очередь, выражазили недовольство тем, что в связи с теплой погодой в столице Украины "ракеты "Кинжал" были потрачены зря".

Кто такая Евгения Альбац?

Евгения Альбац — российская политическая журналистка, политолог, общественная деятельница и писатель, известная своей поддержкой российской агрессии против Украины, так как высказывала во время эфиров возмущения о недостаточной поддержке российских военных.

Также в прошлом, она водила дружбу с пропагандистами Кремля Маргаритой Симоньян и Захаром Прилепиным.

Альбац и Симоньян. Фото: соцсети Фото: Соцсети

Ранее она преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания и Университете Дьюк.

Также работала во многих российских СМИ, в частности, в условно либеральных "Эхо Москвы" и "Новое время".

Сама Альбац позиционировала себя как борца с режимом Путина и даже входит в выборку "хороших русских", поскольку была внесена в список медиалиц, выполняющих функции иностранного агента. Однако оккупацию Крыма она не осудила, а назвала лишь "мышеловкой 5-ти стран НАТО".

В 2010 году она писала обращение к российской оппозиции с названием "Путин должен уйти", а в 2022 году эмигрировала из России в США.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Альбац выбрала сторону поддержки российской агрессии. Во время своих эфиров она выражала беспокойство плохой экипировкой российских военнослужащих.

Альбац возмущена воровством у армии РФ

Напомним, 9 марта, в результате массированного обстрела городов Украины, россияне выпустили 81 ракету различного базирования, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы".

Сегодня в разведке Польши сообщили об активизации российской пропаганды движений "фальшивого пацифизма" в Европе.