"Начебто й немає війни": в Україні помітили журналістку РФ Євгенію Альбац (фото, відео)

У коментарі журналістам Держприкордонслужба не змогла відповісти, як жінка змогла потрапити в Україну. Водночас сама Євгенія Альбац стверджує, що в'їхати в країну змогла 7 березня, через 32 години дороги.

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Цими днями в Україну приїхала російська пропагандистка, журналістка Євгенія Альбац, відома підтримкою армії російських окупантів. Про це стало відомо з її постів у Facebook.

Як їй вдалося перетнути кордон із Україною, залишилося невідомо, проте із 7 березня жінка роз'їжджає по містах країни та викладає у своїй соцмережі наслідки "прильотів".

У коментарі "24 каналу" в Держприкордонслужбі не змогли відповісти, як Альбац змогла потрапити до України. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Журналісти каналу висловили припущення, що вона нібито в'їхала в Україну за російським паспортом, а це може означати, що хтось із влади дав їй дозвіл на візу-в'їзд.

За твердженнями самої пропагандистки в її соцмережах, вона прибула в місто Хмельницький 7 березня, через 32 години дороги, добираючись двома літаками, машиною та понад 9 годин провела в потязі.

8 березня Альбац переїхала до Вінниці, що позначила постом про площу біля Будинку офіцерів, у який 14 липня 2022 року вдарила російська ракета.

Наступного дня вона вирушила до Києва, де відвідала стіну пам'яті загиблим у російсько-українській війні на Михайлівській площі та стала свідком масованого обстрілу України 9 березня.

"Вночі в Києві. Бабахнуло знатно", — Альбац у Facebook Фото: facebook/yevgenia.albats

"Я спала — прокинулася тільки, коли бабахнуло, — у мене дві ночі вилетіло. Пізно ввечері, коли приїхали до міста, Київ був весь у вогнях, чисто, все дуже акуратно. Начебто й немає війни. Але вона є", — пише вона у своїх соцмережах під забороненими фотографіями з місцями "прильотів".

Коментатори пропагандистки, зі свого боку, висловили невдоволення тим, що у зв'язку з теплою погодою в столиці України "ракети "Кинджал" були витрачені даремно".

Хто така Євгенія Альбац?

Євгенія Альбац — російська політична журналістка, політологиня, громадська діячка та письменниця, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, оскільки висловлювала під час ефірів обурення щодо недостатньої підтримки російських військових.

Також у минулому вона дружила з пропагандистами Кремля Маргаритою Симоньян і Захаром Прилепіним.

Альбац і Симоньян. Фото: соцмережі Фото: Соцмережі

Раніше вона викладала в Принстонському, Гарвардському, Єльському, університетах Чикаго, Університеті штату Пенсільванія та Університеті Дьюк.

Також працювала в багатьох російських ЗМІ, зокремав умовно ліберальних "Эхо Москвы" та "Новое время".

Сама Альбац позиціонувала себе як борчиню з режимом Путіна, і вона навіть входить у вибірку "гарних росіян", оскільки була внесена до списку медіаліц, які виконують функції іноземного агента. Однак окупацію Криму вона не засудила, а назвала лише "мишоловкою 5 країн НАТО".

У 2010 році вона писала звернення до російської опозиції під назвою "Путін повинен піти", а у 2022 році емігрувала з Росії в США.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альбац обрала бік підтримки російської агресії. Під час своїх ефірів вона висловлювала занепокоєння поганим екіпіруванням російських військовослужбовців.

Альбац обурена крадіжкою в армії РФ

Нагадаємо, 9 березня внаслідок масованого обстрілу міст України росіяни випустили 81 ракету різного базування, зокрема гіперзвукові "Кинджали".

Сьогодні в розвідці Польщі повідомили про активізацію російської пропаганди й рухів "фальшивого пацифізму" в Європі.