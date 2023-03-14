"Это была шутка": избитый в воинской части под Житомиром срочник записал обращение (видео)

Согласно утверждениям солдата срочной службы, командир его якобы не избивал, а показывал боевые приемы. В свою очередь, фигурант дела объяснил, что избил солдата за алкогольное опьянение.

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После скандала с избиением солдата срочной службы в учебном центре в поселке Гуйва Житомирской области пострадавший записал видеообращение и попросил "не притеснять" командир 2-го взвода роты охраны, лейтенанта Виктор Витусевич, который подверг его избиениям. Новое видео появилось в соцсетях.

Согласно утверждениям солдата, командир его якобы не избивал, а показывал боевые приемы.

"Хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто прием, силовой прием. Никто не бил меня, никто не издевался. Пожалуйста, не притесняйте его", — заявил военнослужащий 190-го учебного центра по имени Богдан.

Видеозапись, на которой командир избивает срочника, была опубликована 11 марта. Младший лейтенант пояснил, что он применял удары руками и ногами потому, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения.

В дальнейшем появилась запись, на которой обидчик извинился и заявил о готовности понести ответственность за содеянное.

Представители учебного центра объяснили, что проводят служебное расследование и пообещали, что все виновники избиения солдата понесут наказание. Фигурантов инцидента отстранили от должностных обязанностей на время расследования.

Ранее Фокус сообщал, что в ГБР инициировали досудебное расследование в связи с происшествием. Командир взвода 190-го учебного центра может быть приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет.