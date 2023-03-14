"Це був жарт": побитий у військовій частині під Житомиром строковик записав звернення (відео)

Згідно з твердженнями солдата строкової служби, командир його нібито не бив, а показував бойові прийоми. Зі свого боку, фігурант справи пояснив, що побив солдата за алкогольне сп'яніння.

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Після скандалу з побиттям солдата строкової служби у навчальному центрі у селищі Гуйва Житомирської області постраждалий записав відеозвернення та попросив "не утискати" командира 2-го взводу роти охорони, лейтенанта Віктор Вітусевич, який зазнав його побиття. Нове відео з'явилося у соцмережах.

Згідно з твердженнями солдата, командир його нібито не бив, а показував бойові прийоми.

"Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, це був жарт. Він показував на мені просто прийом, силовий прийом. Ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не утискайте його", — заявив військовослужбовець 190-го навчального центру на ім'я Богдан.

Відеозапис, на якому командир б'є строковика, був опублікований 11 березня. Молодший лейтенант пояснив, що він застосовував удари руками та ногами тому, що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Надалі з'явився запис, на якому кривдник вибачився і заявив про готовність понести відповідальність за скоєне.

Представники навчального центру пояснили, що проводять службове розслідування та пообіцяли, що всі винуватці побиття солдата будуть покарані. Фігурантів інциденту усунули з посадових обов'язків на час розслідування.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДБР ініціювали досудове розслідування у зв'язку з подією. Командир взводу 190-го навчального центру може бути засуджений до позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.