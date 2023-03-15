Не хватает специалистов: в РФ проводят реформы для привлечения кадров в ВПК, – ISW

По данным украинской разведки, военные предприятия России существенно снизили требования к сотрудникам. Теперь работать в ВПК РФ могут люди без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства.

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Власти Российской Федерации испытывают дефицит квалифицированных кадров в оборонной промышленности и проводят реформы для привлечения специалистов на соответствующие предприятия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны от 14 марта.

Американские аналитики сообщают, что российское правительство предпринимает меры по усилению своей оборонной промышленности, в том числе делая выбор в пользу квалифицированных сотрудников, а не обученных военных.

Минпромторг РФ составил список специальностей, представителям которых положена отсрочка от службы в Вооруженных силах. Президент России Владимир Путин также признал, что оборонная промышленность испытывает дефицит кадров и пообещал сотрудникам ВПК повышение заработной платы и прочие выгоды.

Авторы отчета также указывают на то, что в российских СМИ появилась информация о возможном введении военных облигаций.

В публикации отмечают, ссылаясь на данные украинской разведки, что на военных предприятиях России существенно снизились требования к сотрудникам. Теперь работать в ВПК РФ могут люди без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства.

Напомним, что 14 марта Владимир Путин посетил авиазавод в Республике Бурятия. Во время пребывания на предприятии российский президент завил, что 2022 год пошел РФ на пользу, а доходы россиян якобы выросли.

По данным разведки Министерства обороны Великобритании от 3 марта, ВПК РФ демонстрирует свою продукцию на крупных международных выставках вооружений вопреки санкциям Запада. При этом ВС РФ уже потеряли более 5 тыс. единиц техники в Украине.

В отчете итальянской разведки от 28 февраля говорится, что Кремль может использовать затишье на фронте для подготовки к ведению длительной войны и перезапуска своего оборонного комплекса, который уже страдает от санкций.