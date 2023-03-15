Не вистачає фахівців: у РФ проводять реформи для залучення кадрів до ВПК, – ISW

За даними української розвідки, військові підприємства Росії суттєво знизили вимоги до працівників. Тепер працювати у ВПК РФ можуть люди без досвіду та з історією вживання наркотиків, судимості та банкрутства.

Related video

Влада Російської Федерації відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів в оборонній промисловості і проводить реформи для залучення фахівців на відповідні підприємства. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 14 березня.

Американські аналітики повідомляють, що російський уряд вживає заходів щодо посилення своєї оборонної промисловості, зокрема роблячи вибір на користь кваліфікованих співробітників, а не навчених військових.

Мінпромторг РФ склав список спеціальностей, представникам яких належить відстрочка від служби у Збройних силах. Президент Росії Володимир Путін також визнав, що оборонна промисловість зазнає дефіциту кадрів і пообіцяв співробітникам ВПК підвищення заробітної плати та інші вигоди.

Автори звіту також вказують на те, що у російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе запровадження військових облігацій.

У публікації зазначають, посилаючись на дані української розвідки, що на військових підприємствах Росії суттєво знизилися вимоги до працівників. Тепер працювати у ВПК РФ можуть люди без досвіду та з історією вживання наркотиків, судимості та банкрутства.

Нагадаємо, що 14 березня Володимир Путін відвідав авіазавод у Республіці Бурятія. Під час перебування на підприємстві російський президент заявив, що 2022 пішов РФ на користь, а доходи росіян нібито зросли.

За даними розвідки Міністерства оборони Великобританії від 3 березня, ВПК РФ демонструє свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь всупереч санкціям Заходу. При цьому ЗС РФ уже втратила понад 5 тис. одиниць техніки в Україні.

У звіті італійської розвідки від 28 лютого йдеться, що Кремль може використовувати затишшя на фронті для підготовки до ведення тривалої війни та перезапуску свого оборонного комплексу, який уже страждає від санкцій.