Украинский БТР-4Е выдержал удар российской противотанковой ракеты (видео)

На бронетранспортере установлены противокумулятивные решетки, которые вероятно, и спасли экипаж. На видео видно, что машина не потеряла боеспособности.

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В ходе боев бронетранспортера БТР-4Е выдержал удар из противотанковой управляемой ракеты. Соответствующее видео опубликовал боец ВСУ в ТикТоке.

На БТР-4Е установлены противокумулятивная решетка вдоль корпуса. Один из эпизодов его применения записал военный. На нем видно, как украинский БТР-4Е находится дальше окопов. Затем в него попадает противотанковая управляемая ракета. Ролик на этом не заканчивается и видно, что экипаж бронетранспортера откатывается назад и остается в бою. Подробностей о том, где и при каких условиях состоялся бой, не сообщается.

В российских телеграм-каналах считают, что противотанковая ракета пробила БТР насквозь, но не повредила экипаж, который находится в передней части машины.

Добавим, противокумулятивные решетки на БТР уже не первый раз спасают машину от уничтожения. Еще в июне 2014 года БТР-4Е выдержал несколько попаданий из РПГ-7 и остался невредимым. Эпизод произошел в районе Славянска, экипажу удалось эвакуировать раненых побратимов.

Поврежденный БТР-4Е в ходе боев в районе Славянске в 2014 году

Как работает противокумулятивный экран?

Один из разработчиков противокумулятивных экранов для БТР-4Е Ярослав Грень пояснил, что эффективность экрана зависит от материала, его способа обработки, покраски и обработки граней. Работает противокумулятивная решетка таким образом, что она "режет" гранату.

"Он "режет" гранату. Когда он ее "режет" то замыкает электрическую цепь, в которой возникает короткое замыкание, и соответственно импульс не проходит от носовой части гранаты к хвостовой", — пояснил Грень.

Другими словами ее задача сделать так, чтобы кумулятивная струя не сработала.

Напомним, 4 января бойцы ВСУ показали управление БТР-4МВ1 изнутри. Машина существует в одном экземпляре.

7 декабря в соцсети появился ролик как БТР-4 вернулся из боя с дымящимися колесами. Несмотря на повреждения экипаж не пострадал.