Український БТР-4Е витримав удар російської протитанкової ракети (відео)

На бронетранспортері встановлені протикумулятивні грати, які, ймовірно, й врятували екіпаж. На відео видно, що машина не втратила боєздатності.

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У ході боїв бронетранспортера БТР-4Е витримав удар із протитанкової керованої ракети. Відповідне відео опублікував боєць ЗСУ в "ТікТоці".

На БТР-4Е встановлена протикумулятивна решітка вздовж корпусу. Один із епізодів її застосування записав військовий. На ньому видно, як український БТР-4Е розташований далі за окопи. Потім в нього поцілює протитанкова керована ракета. Ролик не закінчується, і видно, що екіпаж бронетранспортера відкочується назад і залишається в бою. Подробиць про те, де й за яких умов відбувся бій, не повідомляється.

У російських "Телеграм"-каналах вважають, що протитанкова ракета пробила БТР наскрізь, але не зашкодила екіпажу, який перебуває в передній частині машини.

Додамо, протикумулятивні решітки на БТР уже не вперше рятують машину від знищення. Ще в червні 2014 року БТР-4Е витримав кілька влучень із РПГ-7 і залишився неушкодженим. Епізод стався в районі Слов'янська, екіпажу вдалося евакуювати поранених побратимів.

Пошкоджений БТР-4Е під час боїв у районі Слов'янську у 2014 році

Як працює протикумулятивний екран?

Один із розробників протикумулятивних екранів для БТР-4Е Ярослав Грень пояснив, що ефективність екрану залежить від матеріалу, його способу обробки, фарбування й обробки граней. Працює протикумулятивна решітка так, що вона "ріже" гранату.

"Вона "ріже" гранату. Коли вона її "ріже", то замикає електричний ланцюг, у якому виникає коротке замикання, і, відповідно, імпульс не проходить від носової частини гранати до хвостової", — пояснив Грень.

Тобто її завдання — зробити так, щоб кумулятивний струмінь не спрацював.

Нагадаємо, 4 січня бійці ЗСУ показали управління БТР-4МВ1 зсередини. Машина існує в одному екземплярі.

7 грудня в соцмережі з'явився ролик, як БТР-4 повернувся з бою із колесами, що диміли. Попри пошкодження, екіпаж не постраждав.