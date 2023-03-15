Эффективность украинской ПВО: в ВСУ рассказали сколько вражеских ракет не достигли цели

Всего с сентября прошлого года российские вооруженные силы выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 820 крылатых и баллистических ракет.

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Вооруженные силы РФ потратили огромное количество ракет, чтобы наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. При этом украинские средства противовоздушной обороны с момента первых массированных ударов сбили до 700 ракет оккупантов. Об этом в эфире телемарафона 15 марта рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С 11 сентября и после 9 марта уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, их тоже более 650 было сбито", — сказал спикер.

Игнат напомнил о разговоре министра обороны Алексея Резникова с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном, в ходе которого украинский министр заявил, что всего ВС РФ с сентября месяца выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 820 крылатых и баллистических ракет.

"Вы понимаете, что это огромнейший потенциал, который нужно обновлять. Они эти ракеты производили годами, а то и десятилетиями. Мы говорим о высокоточных и дальнобойных ракетах", — подчеркнул Игнат.

По его словам, вместе с тем не стоит забывать об авиационных ракетах противника Х-22 и ракетах комплексов С-300, которые также применяются против Украины.

Что касается гиперзвуковых ракет "Кинжал" то их количество, по мнению спикера ВСУ, до 9 сентября составляло до 50 единиц.

"И та атака шестью "Кинжалами" была наибольшей атакой ракетами такого типа за один день", — отметил Игнат.

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Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить производство ракет. По словам российского министра, в серию запустили перспективные разработки, которых нет не только у Украины, но и ни на Западе.

Юрий Игнат 9 марта сообщил, что Россия уже несколько месяцев не наносит ударов по Украине, используя воздушное пространство Беларуси. По мнению спикера ВСУ, такое решение Кремля связано с "определенными процессами", которые сейчас происходят в республике.