Ефективність української ППО: в ЗСУ розповіли скільки ворожих ракет не досягли цілі

Загалом із вересня минулого року російські збройні сили випустили по об'єктах критичної інфраструктури України 820 крилатих і балістичних ракет.

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Збройні сили РФ витратили величезну кількість ракет, щоб завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Водночас українські засоби протиповітряної оборони з перших масованих ударів збили до 700 ракет окупантів. Про це в ефірі телемарафону 15 березня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Із 11 вересня та після 9 березня вже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, крім дронів-камікадзе, їх теж понад 650 було збито", — сказав спікер.

Ігнат нагадав про розмову міністра оборони Олексія Резнікова з норвезьким колегою Франком Бакке-Єнсеном, під час якого український міністр заявив, що всього ЗС РФ із вересня випустили по об'єктах критичної інфраструктури України 820 крилатих і балістичних ракет.

"Ви розумієте, що це величезний потенціал, який потрібно оновлювати. Вони ці ракети виробляли роками, а то й десятиліттями. Ми говоримо про високоточні й далекобійні ракети", — підкреслив Ігнат.

За його словами, водночас не варто забувати про авіаційні ракети противника Х-22 і ракети комплексів С-300, які також застосовуються проти України.

Що стосується гіперзвукових ракет "Кинджал", то їхня кількість, на думку спікера ЗСУ, до 9 вересня становила до 50 одиниць.

"І та атака шістьма "Кинджалами" була найбільшою атакою ракетами такого типу за один день", — зазначив Ігнат.

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Раніше повідомлялося, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив корпорації "Тактичне ракетне озброєння" подвоїти виробництво ракет. За словами російського міністра, у серію запустили перспективні розробки, яких немає не лише в України, а й на Заході.

Юрій Ігнат 9 березня повідомив, що Росія вже кілька місяців не завдає ударів по Україні, використовуючи повітряний простір Білорусі. На думку спікера ЗСУ, таке рішення Кремля пов'язане з "певними процесами", які зараз відбуваються в республіці.