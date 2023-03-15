Украинский танк Т-72 расстреливает позиции ВС РФ практически впритык (видео)

Военные зафиксировали попытки накопить силы оккупантами для атаки. Было решено действовать на опережение, пользуясь прикрытием в виде тумана.

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Один из танков батальона К2 из 54-й отдельной механизированной бригады расстрелял вражескую позицию с расстояния в 20 метров. Об этом сообщает пресс-служба батальона в Фейсбуке.

2-й механизированный батальон К-2 в районе Лисичанска расстрелял вражескую позицию на расстоянии 20 метров. Российские оккупанты накапливали силы для дальнейшей атаки. Поэтому военные приняли решение действовать на упреждение.

На улице был сильный туман, поэтому вражеская пехота не могла заметить приближение украинского танка. Когда они его смогли заметить, то было уже слишком поздно. За движением украинского танка следили бойцы из БПЛА. Беспилотник же и разведал позиции войск РФ, а затем Т-72 отработал по ним. Примечательно, что танк шел с украинским флагом.

Напомним, 15 марта бойцы 59-й бригады показали уничтожение российских танков из ПТРК Javelin.

14 марта "Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства танковых снарядов 125-мм калибра.