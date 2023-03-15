Український танк Т-72 розстрілює позиції ЗС РФ практично впритул (відео)

Військові зафіксували спроби накопичити сили окупантами для атаки. Вирішили діяти на випередження, користуючись прикриттям у вигляді туману.

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Один із танків батальйону К2 з 54-ї окремої механізованої бригади розстріляв ворожу позицію з відстані 20 метрів. Про це повідомляє пресслужба батальйону у фейсбуці.

2-й механізований батальйон К-2 у районі Лисичанська розстріляв ворожу позицію на відстані 20 метрів. Російські окупанти накопичували сили для подальшої атаки. Тому військові вирішили діяти на випередження.

Надворі був сильний туман, тому ворожа піхота не могла помітити наближення українського танка. Коли вони його помітили, то було вже занадто пізно. За рухом українського танка стежили бійці з БПЛА. Безпілотник же розвідав позиції військ РФ, а потім Т-72 відпрацював по них. Цікаво, що танк ішов з українським прапором.

Нагадаємо, 15 березня бійці 59-ї бригади показали знищення російських танків з ПТРК Javelin.

14 березня "Укроборонпром" відрапортував про налагодження виробництва танкових снарядів 125-мм калібру.