Турция решает вопрос о проходе кораблей США в Черное море с целью забрать сбитый БПЛА

Министр обороны страны Хулуси Акар сказал, что этот вопрос рассматривается на уровне МИД и Минобороны Турции. Между тем в Вашингтоне заявили, что сбитый беспилотник еще не найден.

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Правительство Турции обсуждает вопрос об открытии прохода через Босфор в Черное море для кораблей ВМС США с целью выявления местонахождения обломков сбитого беспилотника MQ-9. Об этом 15 марта заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство "Анадолу".

Сообщается, что американские суда могут пройти через пролив, который контролирует Анкара, чтобы найти и вывезти обломки сбитого над Черным морем беспилотника. Сейчас турецкая сторона рассматривает этот вопрос на уровне Минобороны и Министерства иностранных дел.

Также глава оборонного ведомства сказал, что Турция внимательно отслеживает инцидент с американским беспилотником и выступает за мирное решение этого вопроса.

"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", — отметил Акар.

Он уточнил, что для решения вопроса о проходе американских военных судов в Черное море турецкие официальные лица тесно взаимодействуют с Администрацией президента США Джо Байдена, поэтому о последующих шагах станет известно в ближайшее время.

Американцы не нашли сбитый БПЛА

Между тем координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что сбитый MQ-9 еще не найден. По его словам, даже если его и обнаружат, аппарат вряд ли смогут восстановить.

"Я не уверен, что мы сможем его восстановить. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, могут ли быть предприняты какие-либо усилия по извлечению. Возможно, и нет", — сказал Кирби в интервью CNN.

Ранее сообщалось, что США пытаются предотвратить захват Россией американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был сбит 14 марта над Черным морем. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Соединенные Штаты предприняли меры для защиты своей собственности.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27. Он отметил, что БПЛА имел право находиться в воздушном пространстве над Черным морем, так как его используют не только Украина, но и страны НАТО.